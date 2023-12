MP solicita retiro de inmunidad contra la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, por la posible comisión de  delitos

Según el fiscal, el primer delito señalado es porque el 30 de septiembre recién pasado “todo el pueblo de Guatemala observó, están los videos, cómo se obstruyó, cómo se agredió físicamente, verbalmente, psicológicamente, había mujeres fiscales ahí y había magistrados ahí, y entonces todo eso está plenamente documentado”.

Agregó que en su momento tomarán las acciones correspondientes, pero por ahora solo han presentado la solicitud del retiro de la inmunidad.

Respecto de los otros cuatro magistrados, a quienes ya les fue retirada la inmunidad, el fiscal indicó que extraoficialmente sabe que no están en Guatemala

El 30 de septiembre recién pasado, la Feci efectuó cateos en la sede del TSE, donde secuestraron cajas con material electoral.

Al fiscal le preguntaron sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordena se garantice la transición de los funcionarios electos y respondió que no leído el fallo y que dentro del marco constitucional del MP que es investigar, ya le entregaron una copia al TSE para que establezca qué pueda proceder, esto en el caso contra Semilla.

“Nosotros de forma puntual, ya establecido, qué es lo que nosotros hemos encontrado en la investigación penal y eso es lo que lo hemos trasladado”, indicó.

También le consultaron si la solicitud contra Alfaro corresponde a un caso nuevo o si corresponde en el marco de la investigación del caso Semilla, a lo que el fiscal informó que es una fase que se ha presentado como las otras fases y recordó que hay una fase de la investigación contra Bernardo Arévalo, presidente electo, por supuesto lavado de dinero.

Afirmó que el MP ha trabajado con instituciones de Estados Unidos, entre estas la DEA y el FBI, “que son muy independientes del Departamento de Estado” y que “con ellos hay muy buena relación” y por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales se va a comunicar, según cómo avance el trámite del antejuicio, a efecto de que el gobierno de EE. UU. colabore con la investigación del MP y que lo han hecho en otras ocasiones.

Cuando le preguntaron de cómo ve las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra su persona y que ahora el Parlamento Europeo solicita restricciones contra él y otros integrantes del MP, el fiscal respondió: “Mire, lo que diga la Unión Europea, la ONU, la OEA y gobiernos extranjeros a mí no importa, ni me interesa, esa es una forma de amedrentar al Ministerio Público, me tiene sin cuidado, no veo yo por qué tanta bulla solo porque uno se somete, uno se sujeta a lo que piensan ciertos gobiernos”.

Añadió que trabajadores del TSE y ciudadanos han llegado a la Feci por este caso contra Semilla. Recordó que cuando iniciaron la investigación, llegaron los digitadores del TSE para que indicaron que antes de que se iniciara el conteo de votos los retiraron y otras personas se encargaron de la base de datos.

Afirmó: “Cuando yo asumí en le Feci, a mí se me invitó por un gobierno extranjero a ir a su embajada a analizar procesos de investigación de la Feci y como no accedí, usted sabrá las consecuencias que hubo hacia mi persona”.

En su cuenta en la red social X, el TSE manifestó que “nuevamente el Ministerio Público intenta vulnerar a la máxima autoridad electoral del país con otra persecución legal”.