“Muchos tendrán que liquidar empleados”: Bloqueos provocan empresas sin producto y hoteles sin huéspedes en Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos

3 de cada 4 hoteles no tienen ocupación por bloqueos

Jorge García, presidente de la Filial de Quetzaltenango de Cámara de Comercio de Guatemala, indicó que de 130 hoteles que tiene ese departamento, 100 han estado a 0 desde hace 11 días, desde el inicio de los bloqueos.

Talleres, centros de servicios y ventas de repuestos, de 100 instalados en Quetzaltenango, hay solo 5 o 6 abiertos. En cuanto a restaurantes, el entrevistado indicó que la mayoría están cerrados.

García compartió que él tiene un hotel de 4 estrellas, y ya está evaluando en liquidar al personal, porque “es preferible pagar el pasivo laboral y no seguir sosteniendo la planilla”.

Comentó que Quetzaltenango tiene un turismo corporativo que ahora está detenido. “Quienes llegan, arriban vía aérea en la mañana y se regresan en la tarde, porque el aeropuerto está trabajando con normalidad”, explicó.

Sin materia prima y sin combustible

Jesús Consuegra, presidente de la Filial de San Marcos de Cámara de Comercio de Guatemala, comentó que entre las empresas afiliadas, entre otras, hay hoteles, librerías, oficinas contables, empresas de mensajería; por ejemplo, en el caso de estas últimas, ya se quedaron sin combustible.

Consuegra tiene una empresa de litografía y desde el jueves 5 de octubre se quedó sin materia prima, por lo que hasta hoy están sin operar. “Este mismo panorama coincide para la mayor parte de las empresas del departamento y los afiliados de la Cámara”, indicó.

Por el momento, él no ha suspendido a sus trabajadores y han aprovechado para hacer mantenimiento a las máquinas, sin embargo, si la situación sigue igual, a partir del lunes va iniciar a hacer las suspensiones de sus colaboradores.

El entrevistado comentó el caso de un afiliado de la Cámara, que tiene una fábrica de uniformes, por lo que esta es temporada alta para él, pero no han podido seguir funcionando porque también se quedó sin materia prima.

Sin alimento para sus animales

Antonio Sánchez, presidente de la Filial de Huehuetenango de Cámara de Comercio de Guatemala, comentó el caso de un socio que tiene una de las más grandes empresas avícolas en el departamento, sin embargo, va a tener que cerrar sus operaciones porque se quedó sin alimento para los pollos y gallinas.

El mismo panorama para los afiliados del sector ganadero, pues no pueden producir ni trasladar comida para los animales.

En tanto, pequeños comerciantes afiliados cerraron por temor a ataques de los manifestantes, otros se quedaron sin materia prima o mercadería. En este contexto, supuestos estudiantes universitarios encapuchados, han prohibido que se abran los negocios al igual que el paso de peatones.

Él tiene una empresa productora de café, y no ha podido ir a la finca para dirigir los trabajos. Hasta ahora los empleados están haciendo labores no relevantes para no despedirlos, pero no podrá mantenerse así por mucho tiempo más.

Estas tres ubicaciones del occidente del país están afectadas desde el día uno de bloqueos, pues sus accesos y los puntos más importantes de comunicación dentro de los departamentos han estado cerrados las 24 hora del día.