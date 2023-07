Observadores electorales manifiestan preocupación por elecciones judicializadas

No obstante, para observadores electorales, es preocupante que este proceso se encuentre en una fase de judicialización por inconformidades de partidos políticos y la desconfianza en las juntas electorales.

“Es inédita la forma como la Corte Suprema de Justicia se involucra en temas políticos, es un tema muy delicado, la corte debe resolver lo más pronto posible, debería ser un proceso normal pero vemos situaciones que afectan el curso de un proceso democrático y que podría retrasar los momentos constitucionales para la segunda vuelta”, afirma Eddy Cux, analista de acción Ciudadana, entidad que integra el Mirador Electoral.

“Ahora todo depende de lo que informó el TSE y la decisión de la Corte Suprema, con todo esto, la población está descontenta, y ya lo manifestaron con el voto nulo y abstencionismo en la primera vuelta, esperemos que eso no crezca en la segunda”, añadió el analista.

Sin credibilidad

“Nunca habíamos tenido una situación como la que actualmente vivimos, ojalá me equivoque pero pareciera que todo se hace para hacer dilatorio el proceso de segunda vuelta, es preocupante que todo el proceso dependa de la CSJ cuando no hemos tenido elecciones de cortes en casi cuatro años, eso resta un montón de legitimidad y credibilidad en los actores del sector justicia”, dice Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Denuncia

Esta semana el MP solicitó al TSE información sobre un contrato suscrito por dos juntas electorales y la empresa SEGA por la adquisición de software que no fue utilizado el día de las elecciones al confirmar que no fue funcional, una situación que también preocupa a Dabroy, pues genera temor en quienes participan voluntariamente y muchos, posiblemente, no participarán en la segunda vuelta electoral, si se toma en cuenta que para la revisión de actas como ordenó la CSJ debieron extender los permisos en sus puestos de trabajo.

“Al final son ciudadanos que han cedido su tiempo para apoyar un proceso democráticos, hay personas que están preocupadas porque pidieron mucho permiso en los trabajos y eso puede implicar hasta renuncias, por aparte, es preocupante ver denuncias penales en contra de las juntas electorales porque entonces, ¿quién querrá integrarlas? Nadie quiere perder tanto tiempo en sus espacios de su trabajo, todo esto significa una marca para mal en la historia del país”, señala Dabroy.

Gustavo Berganza, integrante de la Misión de Observatorio Electoral de Guatemala (MOE- gt) dice que es preocupante el extremo de judicialización en que ha llegado el proceso electoral, nunca hubo el nivel de recursos y juicios que se han planteado en estas elecciones.

“La esperanza es que después del informe que rindió el TSE la CSJ dictamine que se cumplió lo que pidió al TSE y que se inicie el proceso de validación de resultados para no atrasar la segunda vuelta”.

¿Qué dice la OEA?

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala emitió un comunicado en donde expresó su preocupación sobre el intento de seguir judicializando el proceso electoral y considera innecesario el tono en el que la CSJ se ha dirigido al TSE como ente encargado de la conducción del proceso electoral.

“En la democracia es fundamental el respeto entre instituciones del Estado. Para la MOE/OEA es de suma importancia avanzar a las siguientes etapas. Con la dilatación del proceso electoral, se están privando días irreparables de campaña, lo que afecta tanto a las candidaturas para poder exponer las propuestas, como a la ciudadanía para emitir un voto más informado. La Misión de la OEA recomienda que las autoridades concluyan esta fase, convoquen a la segunda vuelta a quienes obtuvieron el primer y segundo lugar para la elección presidencial y asignen los demás cargos que fueron electos”, enfatizó.