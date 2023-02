Partido Bien proclama como binomio a Giovanni Reyes y Oscar Figueroa

Después de ser proclamado, Reyes Ortiz aseguró que no es político y que no buscó ser candidato. “No tengo compromisos no le debo facturas a nadie, no estoy aquí para venir a congraciarme con los mismos de siempre”, aseveró el presidenciable.

“A Guatemala no le faltan recursos le sobran ladrones”, subrayó.

Previo a la proclamación de candidatos, que se celebró en Villa Nueva, el evento contó con marimba en vivo, amenizadores y vehículos de perifoneo. Los simpatizantes, muchos de ellos con playeras, chalecos y gorras del partido, recibieron bolsas con refacciones y cajas con pollo frito.

Al evento asistieron cientos de personas provenientes de distintos municipios, muchos en vehículos identificados con publicidad del partido. Provenían de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, Totonicapán, Chimaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

El secretario general del partido Fidel Reyes Lee afirmó que el partido es “pequeño” y no cuenta con “financiamiento oscuro como otras organizaciones políticas”. Dijo que el evento de este domingo fue financiado por simpatizantes. Añadió el desarrollo económico, democracia e innovación son los tres ejes que mueven al partido.