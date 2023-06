Partidos exigen recuento de votos por la alcaldía de Guatemala y Unionista y JDC dicen que impugnaciones no se ratificaron

Esta noche, el presidente de la Junta Electoral del Distrito Central (JDC), José Murúa, explicó que no se puede declarar aún el ganador hasta que termine el cálculo de minorías para la designación e integración del Concejo. A partir de allí se hará el traslado de los resultados al TSE para concluir los procesos, explicó. Estimó que esto podría suceder la próxima semana.

El reclamo de repetir el conteo de votos surge luego de una manifestación frente al TSE de parte de simpatizantes de Creo por la mañana. A los manifestantes se unieron Carlos Sandoval, candidato del Partido Todos, quien obtuvo 16 mil 431 votos en un sexto lugar, y el diputado de Creo Cristian Álvarez. A través de redes sociales, Ninotchka Matute, quien se postuló por Foppa x la Ciudad y obtuvo 77 mil 663 (16.73%), dijo que pedirán repetir el conteo. Según los datos del TSE, Matute se ubica en el tercer lugar de la elección municipal.

Creo informó que ha interpuesto este martes 27 de junio un recurso de nulidad ante la Junta Electoral del Distrito Central, por medio del cual buscan dejar sin efecto la reelección de Quiñónez.

Los reclamos

El lunes pasado González de Creo expuso que notó inconsistencias en la digitación de actas, ya que hubo personas que presuntamente las trasladaron hasta el Parque de la Industria, ya que tenían problemas con el sistema informático, sumado a que notaron incremento de votos para Quiñónez de forma repentina.

“Realmente nosotros estamos sumamente preocupados de la celeridad con la que la Junta Electoral Distrital celebró esta audiencia de revisión de escrutinios que deja un mal sabor de boca, y sobre todo que oficialicen los datos de una manera muy acelerada, que en lugar de generar certeza y confianza al votante ha generado incertidumbre en la población, ya que son 522 votos los que nos distancian del primer lugar”, dijo por su parte Diego Ronquillo, fiscal de Creo.

Cristian Álvarez, integrante del partido Creo, señala que pidieron a la JDC que se deje sin efecto la audiencia de revisión del lunes pasado y que repita el conteo de votos.

“El tema es que las ilegalidades están a flor de piel, pero la primera es que en la audiencia de revisión de votos de ayer en la Junta Municipal no se llevó de forma correcta, así que estamos pidiendo que se deje sin efecto y se convoque a una nueva, por supuesto las actas no cuadran, hay testeos en el camino, desde que sacaron las actas al Parque de la Industria por lo que estamos pidiendo el conteo nuevamente de los votos en la parte legal”, señaló Álvarez.

“Hemos entregado un memorial en el TSE demostrando las inconsistencias para pedir que se cuente cada voto y que se abran las cajas”, concluyó.

Además, Ninotchka Matute, quien se postuló por Foppa x la Ciudad, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que también exige un recuento oficial de votos.

“Amigos, amigas, vecinos de esta ciudad (…) hemos recibido hoy sus reclamos, sus frustraciones dónde está mi voto. Estamos aquí a su lado para defender cada uno de sus votos, estamos aquí para pedir públicamente un recuento oficial de votos, estamos aquí porque tenemos la más profunda vocación democrática y estaremos junto a ustedes para defenderla”, señaló Matute.

Todo es legal

Pablo Duarte, fiscal de Unionista, dijo que el partido Creo no ratificó las impugnaciones en la audiencia de revisión y que ahora deben abocarse a otras instancias, pues el ganador es Ricardo Quiñónez.

“Todo en el proceso electoral tiene sus momentos y el momento procesal para hacer las impugnaciones es en la mesa y usted puede impugnar en la mesa va y ratifica la impugnación en la Junta Departamental Metropolitana”, dijo Duarte.

Agregó que “ellos (Creo) llegaron a la revisión de votos el día de ayer, pero no llevaron ninguna de las actas, ni los votos físicos que estaban refrendados en la impugnación. Hicieron impugnaciones peno no las fueron a ratificar, por lo tanto, la Junta dio por válido el proceso y dio por válido los votos que se contaron que dieron ganador a Ricardo Quiñónez. En su página de Facebook, la JDC, publicó fotografías de esa reunión y aseguró que no hubo impugnaciones.

“Las protestas ni modo son parte de la democracia y ahora lo que les queda a ellos (a Creo), ya no tienen otro remedio, es acudir a un recurso de nulidad ante el propio TSE que les responderá en los tiempos que manda la ley, que son bastante cortos”, señaló Duarte.

Inconformes

Simpatizantes de Creo y de su candidato a la alcaldía de la capital protestaron por la mañana frente al TSE para exigir el recuento de votos y que las impugnaciones planteadas por dicha agrupación sean declaradas con lugar.

Nora Valiente, vecina de la zona 7 y simpatizante de Creo, dijo que “estamos exigiendo nuevamente que se haga el conteo voto por voto, porque hay que recordarle al TSE que voto comprado es voto corrupto”. Además, dijo que hubo irregularidades en las actas y el conteo de los sufragios.

En tanto Leticia Velásquez, residente de la zona 7, señaló que “es una inconformidad que tenemos todos los vecinos de toda la capital, debido al fraude que se ha cometido con nuestro candidato, porque sabemos que el licenciado Roberto González ganó la elección, pero le están robando sus votos”.

Agregó que con eso se violenta la democracia y se violan sus derechos, pues se desaparecieron varias actas en horas de la madrugada, según su versión.

TSE pide aceptar resultados

Debido a las protestas que han surgido en varios municipios, en sus redes sociales el TSE solicitó a la ciudadanía a aceptar los resultados alcanzados en las elecciones generales del pasado 25 de junio.

En un comunicado de prensa exhorta a “aceptar con madurez y gallardía los resultados de la jornada electoral del domingo 25 de junio en donde la ciudadanía expresó su voluntad, llamando a la calma y evitar los enfrentamientos. Deponer las medidas de hecho que afiliados y simpatizantes realizan y que en la mayoría de los casos constituyen faltas y delitos electorales, así como alteración del orden público”.

Recuerda que “las organizaciones políticas en fechas anteriores se comprometieron y firmaron el Acuerdo para una campaña ética, pacífica, programática y con valores democráticos, mismo que continúa vigente”.

“El Tribunal Supremo Electoral está tomando las medidas legales que los casos ameritan de conformidad con los derechos humanos que le asisten a los órganos electorales temporales y a la ciudadanía en general”, señaló el TSE.