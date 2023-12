Presidenta del TSE duda del comunicado de Irma Palencia en el que dice que se busca afectar resultados electorales

En el documento, Palencia aseguró que se encuentra bajo “persecución política” y que existen intenciones de colocar nuevos magistrados electorales para “posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales celebradas en 2023”.

El pronunciamiento de Palencia llegó cuatro días después de que el Congreso, encabezado por una alianza oficialista, decidiera retirarle la inmunidad junto a tres de sus compañeros por supuestas anomalías en la compra de un sistema de cómputo adquirido este año.

A criterio de Palencia, el proceso con el que se le retiró el antejuicio estuvo lleno de irregularidades y lo califica como “político y espurio”.

Por lo anterior, Alfaro, quien sustituyó a Palencia en la presidencia del TSE, dice en un video publicadas en las redes sociales del Tribunal que dicho comunicado podría ser falso.

“La Magistrada Presidenta, Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra, se refirió a la desinformación que circula en redes sociales y al trabajo que continúa realizando el Tribunal Supremo Electoral”, dice la publicación del TSE en X, antes Twitter.

“El comunicado no tiene nombre, ni tiene apellido, ni tiene firma”, dice Alfaro en el video, en el que además señala que el documento no fue publicado por el TSE.

“No me he comunicado con la magistrada Palencia y lo primero que tenemos que tener en una responsabilidad es la veracidad del comunicado. Yo le presento la certificación del pleno donde es la magistrada -Palencia- quien pide su permiso y todos en pleno se lo autorizamos y en uno de los párrafos del escrito, que no se sabe quién los escribió y quién los repartió, también dice que ellos son efectivamente los que lo pidieron, pero luego abajo dice que yo lo sugerí, tiene contradicciones”, detalla Alfaro.

Además dijo que “yo no creo que la magistrada Palencia siendo catedrática universitaria y una mujer muy inteligente y responsable escriba un comunicado con faltas ortográficas, considero que ha de ser algo que no deviene de la magistrada (…) por la manera en que está redactado y las faltas ortográficas diría que es uno de los tantos Fake News o las mentiras en las redes”.

“Lo que ha provocado es una guerra de pensamiento que en este momento no ayuda a resolver los problemas del país”, dice la presidenta del TSE.

Alfaro dijo que no se ha comunicado con ninguno de los magistrados que salieron del país.