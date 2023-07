Presidenta del TSE habla sobre operativos del MP tras orden de juzgado de suspender personalidad jurídica de Semilla

“Sí estamos muy preocupados, no porque tengamos absolutamente nada que esconder sino que la preocupación es porque es una cuestión que ni siquiera el registrador tenía oportunidad de responder. Le dieron 24 horas y ya ayer -12 de julio- nos enteramos. Antes de esto, van acciones. Es preocupante”, añadió la funcionaria.

A decir de Palencia, desconoce si se trata de una amenaza “porque una amenaza es algo que viene detrás de esto. […] una amenaza es antes de actuar, pero esto ya no sé como tomarlo”, afirmó. A su vez, se limitó a responder que no podría externar opinión debido a que el TSE es un órgano colegiado.

Registrador debe responder, asegura

Palencia explicó que en primera instancia el proceso judicial pasará por el Registro de Ciudadanos, en cuya sede se desarrollan una serie de allanamientos este mismo día por fiscales del Ministerio Público (MP), y aseguró que será el titular de esa instancia que deberá responder a los requerimientos de la fiscalía.

Ante la pregunta de que si los magistrados del TSE estarían presentes en los operativos del MP, Palencia respondió: “Estamos sabidos de que la diligencia tiene que transcurrir, terminar y que no se nos vaya a decir -a los magistrados- que estamos en una obstrucción a algo, que no sería así, pero se pueda tomar de manera equívoca”, explicó Palencia al responder que los magistrados no estarán presentes durante las diligencias.

“Tenemos que seguir confiando que, pese a todo lo que está ocurriendo, tenemos que confiar en el Derecho, en las instituciones. Por supuesto que sí, porque la verdad tiene que prevalecer al final”, añadió Palencia.

Al consultar a Palencia, si la orden de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla sería acatar una orden ilegal, dijo que será el registrador Ramiro Muñoz Jordán el que deberá responder.

“Le corresponde al registrador decir eso, porque eso va contra él. Y no quiero que me ponga en un predicamento que me evite conocer el caso en el futuro. Yo quiero conocerlo, si es que el caso llega al Tribunal porque ahorita está en la primera instancia que es el registro, posteriormente estará en…, posiblemente, dependiendo del curso del asunto, posiblemente le toque llegar al Tribunal y entonces yo me voy a ver impedida de conocerlo por haber externado opinión”, aseguró Palencia.

Según Palencia, el pleno de magistrados eventualmente se reunirán para abordar el tema pero no tienen programado una sesión de pleno para este jueves 13 de julio.

Defender la democracia

Al cuestionar a Palencia si los magistrados están dispuestos a defender la democracia del país y con ello incluso se desafíe al MP, la magistrada dijo: “Si del cumplimiento de nuestro mandato, que es lo que nos corresponde hacer, significa eso, entonces vamos a seguir en la línea de lo que es correcto”.

Además, continúo diciendo: “Nosotros estamos muy claros de que la estabilidad social, política y económica del país está en la alternabilidad del poder y, por lo tanto, esto es algo elemental para la salud de nuestra democracia. Nuestra democracia ahorita está en vilo porque hay tanta cosa inédita, pero la tenemos que afrontar y para eso estamos en el TSE. No somos una figura decorativa”.

La magistrada también afirmó que tendrán que cumplir con su mandato y hacer que “ese marco de protección que tenemos de ese rango constitucional se respete y cumpla. No podemos ser arbitrarios”.

Al preguntarle si está en peligro la democracia de Guatemala, la presidenta del TSE dijo que “eso lo sabemos todos que sí, la salud de la democracia. La democracia como tal, yo no me atrevería a decirlo, pero sí la salud de la democracia porque las democracias deben sanar, en el sentido de que permitan a todos los ciudadanos un sufragio libre, espontáneo, pacífico, sin acoso, en libertad”.

TSE emite postura

Luego de intervención de Palencia, el TSE emitió un comunicado en el que reafirma que declaró la validez de las elecciones del pasado 25 de junio.

“Respetando la voluntad ciudadana expresada en las urnas, el 20 de agosto se realizará la segunda elección presidencial entre las dos planillas que alcanzaron el mayor número de votos: UNE y Movimiento Semilla”, se lee en el comunicado.

Además, el TSE asegura que es un órgano independiente y que su compromiso es “inquebrantable” para garantizar y defender el voto como un derecho de la ciudadanía. “sin respeto al voto no hay democracia”, añade.

Comunicado | El Tribunal Supremo Electoral reafirma su 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗯𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘆 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. ¡Proceso electoral confiable y transparente! pic.twitter.com/cMu9Fm7QDI — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) July 13, 2023

Cateos

Los agentes del MP desarrollan un allanamiento en la sede del Registro de Ciudadanos del TSE, después de que un juez ordenara el miércoles 12 de julio la suspensión de la agrupación Semilla.

El allanamiento tiene lugar en la sede de la entidad, y según fuentes oficiales, los fiscales ingresaron a la sección de Organizaciones Políticas del tribunal.

El MP informó que un juez suspendió legalmente a Semilla de su creación jurídica, mientras el TSE confirmó minutos después a dicho partido y a su candidato, Bernardo Arévalo como participante en la segunda vuelta electoral, junto a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Palencia negó que hayan sido objeto de “presiones” en torno al atraso para ofrecer la conferencia de prensa en la que oficializaron los resultados de primera vuelta y el balotaje previsto para el próximo 20 de agosto de 2023.