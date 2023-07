Segunda vuelta electoral: Los casos en que partidos políticos no fueron cancelados en 2019 por estar vigente convocatoria a Elecciones

En una circular dirigida al director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, el Juez Séptimo Penal Fredy Orellana le notifica que “se ordenó a solicitud expresa del Ministerio Público como providencia de urgencia que se suspenda provisionalmente la inscripción de persona jurídica del comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla, por lo que no podrá participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos a candidatos del Partido”.

También este miércoles, en medio de un ambiente de incertidumbre por la judicialización de las elecciones general 2023, el pleno de magistrados del TSE oficializó los resultados obtenidos en los comicios del 25 de junio pasado, con lo que confirma que Sandra Torres, de la UNE, y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, irán a segunda vuelta por la Presidencia de la República el próximo 20 de agosto.

Proceso de cancelación suspendido con elecciones vigentes

En 2018, el Registro de Ciudadanos del TSE inició el proceso de cancelación de seis partidos políticos por irregularidades en su finanzas y por financiamiento electoral ilícito.

El proceso de cancelación fue en contra del partido qué llevó a Jimmy Morales a la presidencia, el Frente de Convergencia Nacional (FCN); Encuentro por Guatemala (EG), qué dirigía la entonces diputada Nineth Montenegro; Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Visión con Valores (Viva); Unión del Cambio Nacional (UCN) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Sin embargo, el proceso de cancelación se suspendió el 19 de enero de 2019, tras cobrar vigor la convocatoria a Elecciones Generales celebrada el 16 de junio de ese año. Además, el proceso se retomaría hasta después del 11 de agosto, fecha de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

Anteriormente, en julio de 2016, el Registro de Ciudadanos del TSE canceló el partido Líder por sobrepasar el techo presupuestario de campaña establecido en las elecciones de 2015.

Similar es el caso del Partido Patriota (PP) y de la Gran Alianza Nacional (Gana), cancelados en 2018 por no reportar hatos de campaña de las elecciones de 2015. Sin embargo, la cancelación de estos partidos se dio fuera del proceso electoral.

Motivos de solicitudes de cancelación

En el caso del partido FCN Nación, se inició su proceso de cancelación debido a que el secretario general de esa agrupación política en ese entonces, Jimmy Morales, no declaró ante el TSE unos Q15 millones, de los cuales Q8 millones habrían sido entregados por un grupo de empresarios para pagar a los fiscales de mesa para la primera y segunda vuelta electoral.

La auditoría electoral encontró hallazgos en el partido Creo por un total de Q6 millones 742 mil 682.59, por gastos efectuados en el 2014 por financiamiento público por Q2 millones 613 mil 931 y en el 2015 por Q3 millones 500 mil.

Además, por gastos por financiamiento de campaña electoral no reportado del 2015 por Q628 mil 751.59 y por gastos de financiamiento electoral anticipada no operada contablemente en el 2014 y por presentación extemporánea de informes financieros en el 2015.

El PAN tenía hallazgos por Q19 millones 3221 mil 974, por préstamos sin documentación de respaldo del 2014 por Q2 millones 868 mil 596 y del 2015 por Q9 millones 238 mil. Según el informe de auditoría, ambos préstamos fueron otorgadas por dos empresas de las cuales el representante legal es integrante del Comité Ejecutivo de ese partido.

También de ingresos por autofinanciamiento de Q6 millones 962 mil 715.92 el cual no consta en las cuentas bancarias, gastos de campaña del 2015 no reportados por Q78 mil 500 y diferencias entre lo gastado y lo reportado en gastos de campaña del 2015 por Q175 mil 139.

Con relación a Viva, la auditoría detalla un hallazgo que se refiere al gasto de campaña del 2015 no reportado por Q3 millones 173 mil 744.77. Además, hubo ingresos no dinerarios no contabilizados por Q200 mil y por último cuentas de gastos sin liquidar en el 2015 por Q214 mil 85.27.

El proceso de cancelación de UCN, dio inicio luego de varios hallazgos que encontró la auditoría electoral en sus estados financieros por Q21 millones 817 mil 791.

Con relación a Encuentro por Guatemala, el proceso se debe luego de una solicitud que hiciera el Ministerio Público que se refiere al financiamiento no reportado del partido político.

El MP estableció que Nineth Montenegro, en su calidad de secretaria general y representante legal del partido, incumplió con presentar en tiempo al ente electoral, los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015.

Se determinó que Maximum Financial and Investments Services Inc, realizó aportaciones a través de la empresa Yeyo, por Q1 millón 748 mil 232.54, y que no fueron reportadas.

Tampoco reportó un aporte de Q197 mil que realizó la entidad Avance, S.A., en el 2011 y por la falta de presentación de informes financieros y falta de declaraciones juradas de aportaciones mayores a los US$10 mil.