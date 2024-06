Ivan Hasek, seleccionador nacional de la República Checa, halagó a uno de sus primeros rivales en la Eurocopa, el portugués Cristiano Ronaldo, de quien dijo que sus jugadores se acordarán toda la vida de haberse enfrentado al actual futbolista del Al-Nassr, "uno de los mejores de la historia".

El técnico del combinado checo reconoció que Portugal tiene a grandes nombres con los que se convierte en el favorito de su grupo para acceder a los octavos de final. Y, por encima del resto, por su trayectoria, está Cristiano Ronaldo.

"Portugal tienen jugadores que juegan en las ligas más importante y son estrellas en sus clubes. Portugal es favorita, lo sabíamos antes y queremos ganarles. También queremos neutralizar a Cristiano. Mis jugadores se acordarán de esto toda la vida, de enfrentarse a él, porque Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia", dijo.

"Lo más importante en este torneo es el último partido. El primero no decide nada. Es verdad que jugamos contra uno de los favoritos para ganar el torneo. Estamos preparados para comenzar. Cuando veo el estadio (el Red Bull Arena de Leipzig), noto que es un evento futbolístico muy importante", agregó.

Hasek insistió en que los jugadores portugueses son "conocidos" en el mundo entero y, por eso, destacó que para conseguir algo positivo, la República Checa tendrá que jugar "como un equipo" porque es la única forma de obtener un buen resultado.

" ¿La alineación? Tenemos que decidirnos con el cuerpo técnico. Tenemos 26 jugadores que pueden jugar mañana. Sabemos que están todos trabajando duro y preparados para jugar mañana. Todos cumplimos el mimsmo plan, el mismo proyecto para entrenar, jugar... Todos estamos preparados", manifestó.

Además, habló sobre los cambios tácticos de Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, que puede jugar con tres o dos centrales, según las circunsatncias: "Nos preparamos para todas las variaciones y sabemos que ellos pueden cambiar. Pero sabemos cómo reaccionar", explicó.

"Sabemos que si no participamos activamente en el partido y siempre estamos sin balón y defendiendo, no tenemos ninguna posibilidad de éxito, podemos agachar la cabeza y abandonar el campo. Nuestra única posibilidad de enfrentarnos al poder portugués es la actividad y el coraje”, concluyó.

Portugueses,

Hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação. Com a… pic.twitter.com/ITTwyDtfKe