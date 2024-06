El equipo del Ministerio de Finanzas Públicas presentó este miércoles 12 de junio a los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso un resumen del proyecto de ampliación presupuestaria por Q14 mil 451 millones. El ponente fue el ministro Jonathan Menkos, quien al principio dijo que el documento fue redactado durante varios meses y que el Gobierno espera su aprobación para cumplir con la visión que se tiene.

Álvaro Arzú, diputado del bloque Unionista, fue el primero en plantear preguntas. El congresista cuestionó la baja ejecución que a la fecha reportan los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) —4.28%— de los más de Q4 mil millones que tienen asignados este año. “¿Por qué, entonces, quieren darle Q1 mil 600 millones más con la ampliación?”, le preguntó a Menkos.

El ministro respondió que se encontraron “dificultades” en la ejecución de los Consejos, aunque indicó que esperan que en los próximos meses se agilicen los gastos.

“Nosotros hicimos una revisión a profundidad y hay casos particulares”, intervino el diputado del bloque VOS Jairo Flores, antes de preguntarles a las autoridades de Finanzas qué criterios se utilizaron para asignar nuevos recursos a las 340 municipalidades. Menkos no supo responder a este cuestionamiento y solo explicó que el artículo —13 de la iniciativa— refiere en qué se van a ejecutar los fondos. Aclaró que la discusión sobre los montos se inició en el ministerio a su cargo y con otros actores, sin definir quiénes.

Flores comentó que era preocupante que las autoridades no aclararan los criterios técnicos para asignar, por ejemplo, a Morales, Izabal, Q40 millones, y a todo Sololá Q11 millones. “¿Por qué estamos premiando a la institución que menos ejecución lleva, que más señalada por corrupción y la que tiene más proyectos abandonados?”, agregó el legislador.

El representante de Quiché electo por el partido Vamos, Edmundo Lemus, también criticó la distribución que se contempla para el departamento, por Q135 millones. Según indicó, en nueve municipios, de los 21, se destina el 89% de dicha ampliación, en tanto que en el resto de forma discrecional se asignaron montos de no más de Q600 mil.

“¿De dónde sacaron esos números?” preguntó Lemus. La respuesta de Menkos fue repetitiva durante la reunión: que los montos son parte de una asignación que se dará por fases.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que en dos ocasiones se le pidió a Finanzas que “aclare en qué programas y grupos de gastos se van a distribuir las asignaciones globales”, y la respuesta del Ministerio es que se darán al momento que se apruebe la ampliación.

Estrada advirtió de que, si Finanzas no envía la información, la comisión que analiza el proyecto no tendrá base para un análisis.

Caletas

La reunión se caldeó cuando el diputado de Vamos, Allan Rodríguez criticó la exposición de Menkos, ya que según él todo es responsabilidad del presidente Bernardo Arévalo. Cuestionó también al funcionario por las reuniones que sostuvo con algunos diputados antes de la entrega del proyecto.

Menkos confirmó que sí hubo reuniones con diferentes partidos, bloques y diputados, y que todas se sostuvieron en el Ministerio. “Yo me debo y tengo una obligación con la sociedad, yo no tengo caletas, no tengo lugares en mi oficina que nadie conoce; tampoco tengo ninguna intención”, señaló el ministro de Finanzas.