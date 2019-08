Absuelven al hijo y al hermano de presidente Jimmy Morales en caso Botín en el Registro de la Propiedad

Mucha mucha mucha… todos sabemos que vivimos en Guatemala… y eso iba a pasar.. media vez tengas un juez pata rajada come tortillas con frijoles… (y no es que sea malo comer eso) pero como ya se canso y ahora quiere ir a lugares de pisto acepto el soborno y ya!!! Y saben lo que mas me cae mal?? que son de nuestros impuestos que estos basuras se burlan y malgastan.. me gustaria romperle el osico al hijo de jimmy… yo recuerdo que alli por el 2017 en marzo fue a los Chavos a comerme un cevichin perez.. y cuando voy viendo el sammy con su familia artandoce alli y hasta bailando la basura.. saben que hize?? ya me al mesero y le dije traeme la cuenta.. pague y deje a medias mi comida… hasta ganas de vomitar medio