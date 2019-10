Adolfo Vivar pasará 16 años en prisión por desvío millonario en la municipalidad de Antigua

Adolfo Vivar, exalcalde, escucha la sentencia. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Adolfo Vivar, exalcalde de Antigua Guatemala, fue condenado a 16 años de cárcel este 17 de octubre por un caso de desvío que, de acuerdo con la Fiscalía, llegó a Q20 millones. Además, deberá pagar una multa de Q13.5 millones.

El Tribunal B de Mayor Riesgo riesgo lo declaró culpable por los delitos de fraude, lavado, peculado y concusión. Le recriminó que durante su gestión controló el departamento de compras de la municipalidad y su defensa durante el juicio fue un “discurso político”.

La jueza Jeanneth Valdés dijo en la lectura de la sentencia que el ex jefe edil desvió el interés público para contratar empresas, de lo cual el monto más alto fue por Q5.5 millones. Los vecinos no pudieron ver avances en obras porque no hay evidencia de la compra de materiales bajo esa administración, consideraron los jueces.

Asimismo, no pudo justificar Q8 millones que llegó a manejar en efectivo. El tribunal también le reprochó a Vivar que no pudo contener “la avaricia” de su esposa Sandra Amado de Vivar, quien fue condenada a cuatro años (conmutables) por fraude.

La red ilícita dentro dio dinero público a las siguientes empresas para desviarlo: Lamaco Q784 mil, Mac Q5.5 millones, Cofex Q4.4 millones, De la Roca Q2.2 millones, Ronatrac Q1.4 millones y Casco Constructora Q1.7 millones.

La sentencia señaló deficiencias en la acusación del Ministerio Público (MP) porque el delito de concusión solo se le puede atribuir a personas que ejercen la administración y no los particulares que estaban enjuiciados. También los absolvió del delito de asociación ilícita.

Durante el juicio, el MP pidió 44 años de cárcel para Vivar, por la comisión de cinco delitos, y cuatro multas, la mayor por Q13 millones, y las otras de entre Q2 mil y Q1 mil 500.

Como fundamento, la investigación determinó que entre 2008 y 2012 hubo una red de funcionarios antigüeños y particulares que desviaron fondos municipales y que fueron a parar a cuentas personales.

Otros sentenciados

Ana Elisa Coloma Gaitán de Amado fue condenada a 16 meses (conmutables) por fraude.

Leonel Amado Molina recibió 11 años de cárcel y multa por Q16.5 millones, por lavado y fraude.

El Tribunal también dictó sentencia para una veintena más de personas.

Contenido relacionado

> Usuario “La Panel Blanca” es denunciado por acosar a fiscales de la Feci

> Hotel lujoso, café y reuniones envuelven supuesto chantaje a Ernesto José Degenhart Asturias

> Reos construían túnel en la Granja de Rehabilitación Pavón