Bata blanca: La clave que utilizaban “Los Calavera”, señalados de la muerte de médicos de hospital privado

Este viernes 20 de diciembre se desarrolló la audiencia de anticipo de prueba por el caso de la muerte de Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Meza Batres, gerente general y médico de un hospital privado de la zona 10 capitalina, respectivamente, donde un testigo declaró hechos relacionados con la investigación contra la banda delictiva "los Calavera", presunta responsable del crimen.

Uno de los declarantes identificado como testigo “C” respondió a las preguntas del Ministerio Público (MP) en relación con su participación de la entrega de un pago el 19 de diciembre del año 2023.

Al respecto el testigo “C” narró que un doctor le pidió favor que le hiciera un mandado. “Me dio una mochila color gris y las llaves de un carro gris también, me dijo: ‘mira te van a llamar, te parqueas en tal lado, bajas los cuatro vidrios del carro y esperas indicaciones de la persona que te va a llamar’”, agregó.

Continúa con su relato: “Me da la mochila, me subo al carro, espero un par de minutos, y me llama una persona para darme indicaciones para darle el mandado que yo llevaba. Me empieza a dar indicaciones (direcciones para llegar a un lugar en específico de la ciudad), me dice que me estacione, que le pase la mochila, pero antes de darle yo la mochila me tenía que dar una clave, la clave era ‘bata blanca’, me dice la clave, le entrego la mochila, luego me dice que no me mueva de ahí porque si no ya sé lo que me va a pasar, se da la media vuelta y se va contra la vía”.

Ese hecho ocurrió a eso de las 16 horas del 19 de diciembre de 2023, según dijo el testigo “C”.

Añadió que el doctor le pidió favor de hacer el mandado porque estaba pasando “tal cosa”, y no quería poner en riesgo su vida. “Él solo me pidió favor de irlo a entregar (mochila)”, afirmó.

El testigo “C” también explicó que la persona que le recibió la mochila se conducía en una motocicleta.

Los médicos pagaron más de Q200 mil en extorsión

Durante la audiencia el abogado defensor del hospital, Alejandro Arriaza, detalló que los médicos fueron objetos de extorsión y amenaza por la banda criminal “los Calavera”, y que incluso la hija de uno de los profesionales también estaba bajo amenaza.

Aquel 19 de diciembre del 2023 se pagaron Q207 mil en extorsión, indicó el abogado.

Sobre el caso

Según la investigación del MP, el crimen contra Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Meza Batres, gerente general y médico de un hospital privado de la zona 10 capitalina, respectivamente, habría sido ejecutado por una estructura criminal de sicarios denominada “los Calavera”.

El 29 de julio pasado en unos 27 allanamientos en la ciudad de Guatemala, Mixco y Chinautla se capturaron a siete presuntos miembros de esa banda delictiva, entre ellos un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las pesquisas, los crímenes se produjeron debido a “contrataciones del hospital que se dejaron de hacer”.

El MP detalló que durante la pandemia covid-19 la junta directiva del hospital contrató el servicio de microbuses para traslado de su personal. “Cuando se determinó que ya no era necesario (el servicio), se dio esta decisión de asesinarlos, para mantener el contrato. Era bastante oneroso ese servicio, por lo cual la organización criminal no quería dejar de percibir ese dinero”.

La Fiscalía señaló que esta organización criminal lavaba dinero a través de la prestación de servicios de microbuses, la cual fue contratada por el hospital privado.

