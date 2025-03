“Dijo que hay que partirla y meterla en una maleta”: las frases del enfermero durante la audiencia del caso Malouf

Este 13 de marzo, el enfermero Luis Castro tomó protagonismo en la audiencia de anticipo de prueba en el caso de la muerte de Floridalma Roque, en la que el cirujano Kevin Malouf y su equipo médico son los principales señalados.

Durante la audiencia en el Juzgado Cuarto Penal, Castro relató su versión de lo ocurrido el día de la cirugía de Roque, que, según él, inició a las 10.00 horas.

"Ese día, Floridalma comenzó a sangrar en grandes cantidades, lo que provocó que el médico Malouf se estresara y empezara a maltratar y a ponerse histérico", afirmó Castro.

El enfermero mencionó que, al momento de confirmar el fallecimiento de Roque, Malouf tomó la decisión de "desaparecerla".

"Yo no puedo decir si Malouf se levantó el 13 de junio con la intención de querer matar a la señora Roque, no lo sé, no entiendo sus razones. Pero no quería evidenciar que otra paciente se le había muerto", dijo el enfermero.

Castro señaló que, un día antes de la muerte de Roque, Malouf recibió una notificación del Ministerio Público (MP) por el fallecimiento de otra paciente, presuntamente ocurrido en 2021. Además, en 2011 también habría ocurrido la muerte de otra paciente, según las palabras del enfermero.

"Hay una denuncia en contra de Malouf por portación de arma de fuego e intento de homicidio en contra de su propio hermano. Y no lo digo yo, lo dice el MP en sus carpetas", aseguró Castro.

El enfermero agregó que presentó al MP un audio en el que presuntamente se evidencia el accionar de Malouf con el cadáver de Floridalma Roque.

"Él dice que ya no le volverá a pasar lo mismo, que tiene muchos pijeos con el MP y que los abogados son corruptos. También dijo que, si él viviera en EE. UU., no le pasaría lo mismo", relató Castro.

"Nos dijo que lo mejor era partir a la señora en el hospital, a lo cual yo me opuse y le dije que no. Entonces, Malouf nos dijo que había que partirla y meterla en una maleta", declaró Castro.

El enfermero dijo que Malouf había sobornado al agente de seguridad del hospital para que borrara las grabaciones en donde él se viera durante el supuesto momento en que se llevó el cuerpo de Roque.