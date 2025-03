Caso Malouf: enfermero declara en audiencia y afirma que actuó por orden de cirujano

Este jueves 13 de marzo se lleva a cabo la audiencia de anticipo de prueba en el caso del médico Kevin Malouf.

El enfermero Luis Castro rinde su declaración en el Juzgado Cuarto Penal.

El cirujano Malouf y su equipo médico son señalados de la desaparición de Floridalma Roque tras una cirugía estética.

El abogado Alejandro Arriaza intentó que se suspendiera la audiencia, indicó que denunció a Luis Castro por supuestas amenazas.

Arriaza estaba en su argumentación cuando ocurrió un apagón y la audiencia se aplazó unos minutos hasta que se restableció la conexión con la cárcel Mariscal Zavala.

El fiscal Marlon Ordoñez de la Fiscalía de Femicidio presentó sus argumentos y se opuso a la solicitud de suspensión de audiencia planteada por el abogado de Malouf.

Sin embargo, el juez Pedro Laynez rechazó la solicitud de suspensión de audiencia y esto da paso a la declaración de Luis Castro en anticipo de prueba.

Enfermero declara en caso Malouf

“Mi jefe inmediato es el señor Kevin Malouf. Yo no opero, yo no duermo a un paciente, yo no realizo procedimientos, yo suministro un medicamento por orden de mi jefe”, indicó el enfermero.

Recordó que el 2 de noviembre de 2015 comenzó a trabajar para Malouf

Afirmó que su relación laboral no terminó a pesar de estar en prisión preventiva, pues siguió recibiendo un porcentaje de su salario. El 17 de noviembre de 2024 terminó la relación laboral

Mientras que el abogado de Malouf protestó e indicó que hay manipulación en las declaraciones de Castro.

El enfermero indicó que no se siente libre al momento de declarar y coaccionado. Ante esto, el juez le indicó que se limite a las preguntas que le haga el fiscal.

Recordó Castro que la cirugía estaba programada a las 7 de la mañana y que Roque fue enviada con un cardiólogo una semana antes para saber los riesgos

Entre las consideraciones: administración de insulina y monitoreo constante. Roque era paciente diabética tipo dos.

Afirmó que no tuvo contacto con Floridalma cuando estaba despierta.

“La vieja esta no se tomó el medicamento (metformina)”, dijo Malouf cuando Roque ya estaba anestesiada, según Castro.

Afirmó que Malouf se dirige a sus pacientes de manera despectiva como “vieja”, “estúpida”.

Recordó que a las 8 am comenzó la cirugía, a las 10 horas paciente sufrió un sangrado. Añadió que Malouf se estresa cuando hay un sangrado.

“Comienza a maltratar y se pone histérico”.

"Malouf ordenó que se le administre dexametasona y siguió", indicó.