Caso Kevin Malouf: el audio que revelaría cómo el cirujano y trabajadores planificaron ocultar el cuerpo de Floridalma Roque

Como parte de la investigación por la muerte y desaparición de Floridalma Roque, se confirmó la existencia de un audio que revela una conversación entre Kevin Malouf, cirujano involucrado en el caso, y sus trabajadores tras el fallecimiento de la paciente en su consultorio.

Según fuentes cercanas al caso, el audio se habría grabado minutos después de la muerte de Roque en la clínica del cirujano.

En la grabación, se escucha cómo habrían discutido sobre la manera de desviar la investigación, sugiriendo eliminar pruebas, como videos, y sostener una versión falsa sobre la salida de la paciente.

En la grabación, Malouf y sus colaboradoras discuten cómo desviar la investigación y ocultar el cuerpo de Roque, acordando que harían creer que ella se fue por una emergencia.

Conversación comprometedora

El audio, entregado como prueba, expone cómo Malouf intenta convencer a su personal, asegurando: "No estamos matando a nadie y solo estamos haciendo lo mejor para todos".

A pesar de su importancia, el audio nunca fue reproducido en las audiencias del caso.

Al principio de la conversación, se escucha la voz de una mujer que le recuerda a Malouf que existen antecedentes sobre su implicación en otro caso de muerte, lo que complica aún más la situación.

Luego, Malouf menciona que, desde un punto de vista ético, no están cometiendo un crimen al ocultar el cuerpo. No estamos matando a nadie. No estamos ocultando un crimen, dijo Malouf.

Añadió que lo están haciendo por el bien de todos y justificó su acción diciendo: "lo único que estamos haciendo es no dándole una santa sepultura, como lo debieron haber visto los familiares".

Eliminación de pruebas

En el audio, una voz de mujer sugiere a Malouf que no se diga que la paciente salió por una emergencia, ya que considera que no les creerían.

En cambio, propone que sigan con la historia que ya habían planteado: hacer creer que la paciente se fue bien después de la cirugía.

Lo que hay que seguir es la historia de “ya salió”. La paciente salió de cirugía, como cualquier paciente en recuperación. Al día siguiente todo bien y se fue a las 14.00, se le escucha decir.

Después se menciona que los videos de la clínica se borran automáticamente cada 15 días, por lo que consideran que no representaría un problema en cuanto a la posible revisión de las grabaciones relacionadas con el caso de Roque.

En el audio, un hombre, aparentemente Luis Castro, el enfermero, expresa que no está de acuerdo con el plan de ocultar el cuerpo y asegura que lo correcto sería llamar a los familiares de la paciente.

Sin embargo, Malouf lo convence de seguir adelante con su versión de los hechos.

Que Dios me perdone, pero si yo hubiera sabido lo que se me iba a venir con esa paciente —refiriéndose a un caso anterior en su contra—, hubiera hecho esto, le responde el cirujano.

Trama para ocultar el cuerpo de Roque

Luego, la conversación pasa al tema de cómo Malouf se encargará de que el cuerpo de la víctima no aparezca.

"Si existe un Dios, yo sí le pido perdón por la falta de respeto. Insisto, hicimos todo por salvarle la vida", se escucha decir al médico, mientras reitera en desaparecer el cuerpo.

Más adelante, Malouf menciona que, si estuvieran en Estados Unidos, no le importaría ser investigado, pero que, en Guatemala, un pueblo de narcos, "estamos hablando de algo recurrente en el mismo lugar", se le escucha decir.

Además, revela su intención de desaparecer el cuerpo de Roque, asegurando: "Yo me encargo de que no aparezca nunca y, si puedo darle una sepultura, se la doy, pero tengo que hablar con alguien, eso no lo puedo hacer solo".

Malouf, quien enfrenta cargos por homicidio culposo, recibió una reducción en su pena al adoptar la figura de aceptación, lo que podría permitirle salir pronto de prisión.

