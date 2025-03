Cirujano Kevin Malouf declarará ante juez; abogado afirma que enfermero que grabó audios miente

Luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anuló la condena del médico Kevin Malouf, sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión, que podía intercambiar por el pago de una multa de Q5 por día, la defensa del acusado señaló que su defendido declarará ante un juez, mientras que la familia de Floridalma Roque dicen que hay una nueva esperanza de que se haga justicia.

Alejandro Arriaza, abogado de Malouf, afirmó que el enfermero Luis Castro grabó unos audios en los que no revela toda la verdad

“El doctor no ha declarado, pero, por consejo mío, necesita hacerlo ante un juez competente para desmentir todas las falsedades que dice el enfermero, porque él se lava las manos y ensucia a las otras tres personas”, indicó Arriaza.

En esas grabaciones se escucha cómo habrían discutido sobre la manera de desviar la investigación, sugiriendo eliminar pruebas, como videos, y sostener una versión falsa sobre la salida de la paciente.

En el audio, Kevin Malouf, Susana Rojas —enfermera— y Lydia Viviana Silva —anestesióloga— hablan sobre cómo ocultar el cuerpo de Roque, acordando que harían creer que ella se fue de la clínica.

El abogado de Malouf comentó que, en esos audios, el enfermero se presenta como “un santo”.

“De hecho, ni es colaborador eficaz y el Ministerio Público le cambia el delito”, indicó.

Enfrentará juicio por homicidio

La resolución de la CC suspendió el cambio de delito que el Juez Pedro Laynez autorizó en noviembre pasado y que le permitió al médico acceder al mecanismo de aceptación de cargos. Laynez modifico el delito en esa audiencia de homicidio a homicidio culposo.

El tribunal aceptó la apelación del Ministerio Público (MP), que cuestiona el cambio del delito a favor de Malouf y que le permitió obtener una condena de tres años y cuatro meses de cárcel. Por ser menor a cinco años, la sanción podía sustituirse por el pago de una multa de aproximadamente Q6 mil.

Los argumentos

En la resolución, los cinco magistrados titulares de la CC aceptaron de forma unánime los argumentos planteados por el MP.

Esta medida tiene como principal consecuencia la suspensión del cambio de delito a favor de Malouf y la anulación de la audiencia en la cual se le permitió acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Ante la resolución de la CC, el abogado de Malouf presentó un recurso de aclaración para que los magistrados amplíen la decisión que otorga el amparo provisional a favor del MP.

“Alguna justificación, algún considerando de hecho o de derecho en el cual se hayan basado los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no lo hay. Ellos únicamente establecen que fue desaconsejable otorgar el amparo provisional y ordenan que así sea”, detalló Arriaza.

Familia de Floridalma Roque

José Roque, hijo de Floridalma Roque, afirmó que es un alivio que la CC haya cambiado el delito a homicidio y que aún tienen esperanzas en la justicia guatemalteca.

“Hay entes en los cuales podemos confiar y en los que podemos guardar la fe”, comentó.

El hijo de la víctima señaló que espera que el caso se resuelva con base en derecho y no en dinero.

“Queremos dar las gracias a todo el pueblo guatemalteco y a los diferentes grupos, por ejemplo, abogados, doctores, amigos periodistas y las instituciones no gubernamentales que se unieron a nuestra lucha exigiendo justicia”, comentó.

José Roque indicó que era una injusticia la sentencia impuesta a los acusados por la desaparición y muerte de su madre.

“Queremos que se haga justicia y no venganza, para que nosotros, como víctimas, nos sintamos satisfechos y se siente un precedente de que en Guatemala todavía hay esperanza de tener justicia y paz para las familias guatemaltecas”, enfatizó.

Las grabaciones

El audio, entregado como prueba, expone cómo Malouf intenta convencer a su personal al asegurar: “No estamos matando a nadie, solo estamos haciendo lo mejor para todos”.

En la grabación, un hombre, aparentemente Luis Castro, el enfermero, expresa que no está de acuerdo con el plan de ocultar el cuerpo y sostiene que lo correcto sería llamar a los familiares de la paciente.

Sin embargo, Malouf lo persuade de seguir adelante con su versión de los hechos.

“Que Dios me perdone, pero si yo hubiera sabido lo que se me iba a venir con esa paciente” —refiriéndose a un caso anterior en su contra—, “hubiera hecho esto”, le responde el cirujano.

Trama para ocultar el cuerpo de Roque

Luego, la conversación pasa al tema de cómo Malouf se encargará de que el cuerpo de la víctima no aparezca.

“Si existe un Dios, yo sí le pido perdón por la falta de respeto. Insisto, hicimos todo por salvarle la vida”, se escucha decir al médico, mientras reitera su intención de hacer desaparecer el cuerpo.

Más adelante, Malouf menciona que, si estuvieran en Estados Unidos, no le importaría ser investigado, pero que, en Guatemala, un pueblo de narcos, “estamos hablando de algo recurrente en el mismo lugar”, se le escucha decir.

Además, revela su intención de desaparecer el cuerpo de Roque y asegura: “Yo me encargo de que no aparezca nunca y, si puedo darle una sepultura, se la doy, pero tengo que hablar con alguien, eso no lo puedo hacer solo”.

Caso Floridalma Roque

El 13 de junio de 2023, Floridalma Roque fue vista con vida por última vez en Europlaza, zona 14. Ese día murió durante una cirugía y los responsables intentaron ocultar una mala práctica médica desapareciendo el cadáver, señaló el MP.

Roque vivía en Estados Unidos y, según los registros migratorios, ingresó a Guatemala el 3 de junio de 2023 en un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora, procedente de Honduras. El motivo del viaje era practicarse una cirugía estética en la clínica de Kevin Malouf, ubicada en uno de los edificios más lujosos de la capital.

Ella planificó operarse la flacidez de brazos y párpados el 13 de junio de 2023, pero luego ya no se supo de su paradero.

Según la investigación del MP, Roque ingresó a la clínica y no salió, mientras que el cirujano Malouf aseguró que la paciente abandonó el lugar.

De acuerdo con la Fiscalía de Femicidio, el cirujano plástico Kevin Malouf, dos enfermeros y la anestesióloga simularon la salida de Roque. La enfermera Rojas fue quien se sentó en una silla de ruedas y fingió ser la paciente, mientras Castro la sacó de la clínica.

Luego, la supuesta paciente subió a un taxi y salió con dirección a la zona 10, donde descendió del vehículo y se reunió con Malouf.

En la reconstrucción de los hechos, el MP explicó a la jueza que Roque llegó el 13 de junio de 2023 a la clínica acompañada de Estrellita Sandoval de Mazariegos y que, un día antes, hizo un pago de Q74 400 por la operación.

Los videos muestran cómo Roque llega en una camioneta negra y la dejan en la entrada del edificio. Luego, las imágenes la captan en el lobby con una maleta y, segundos más tarde, el personal de la clínica la lleva al elevador y la traslada al tercer nivel, donde está la clínica estética.

Previo a esto, se ve ingresar al personal de la clínica e incluso a la anestesióloga, quien carga su equipo para la intervención.

Cadáver mutilado

El enfermero Castro decidió declarar en la sala el 2 de mayo de 2024, durante la etapa intermedia del proceso judicial.

Según su testimonio, tanto él como las otras empleadas advirtieron a Malouf que era necesario adquirir insulina y, en los momentos más desesperantes, que se requería trasladar de urgencia a la paciente a un hospital.

Sin embargo, Malouf se negó.

“Le decimos al señor Malouf que hay que trasladar a la señora Roque y él dice que no, que eso es muy caro, que él no lo va a pagar”, agregó Castro.

“Lamentablemente, la señora Roque nunca despertó y no pudiese saber hasta el día de hoy cuál fue la causa”, añadió.

Fue entonces cuando, al continuar con su declaración, reveló que Malouf, él y las otras dos implicadas eran responsables de haber colocado el cuerpo en un bote grande con ruedas, seguido de una frase que resonó en la sala: “quedó en posición fetal”.

El fiscal le formuló otra pregunta directa: “¿Puede indicar quiénes ayudan en ese sentido?”. Castro respondió de inmediato: “Las cuatro personas que nos encontrábamos en la clínica”.

A las 23.57 horas del mismo día, después de la operación, según la fiscalía, Malouf se retiró de su clínica y trasladó los restos de la víctima a su vivienda en Santa Catarina Pinula.

Horas después, Malouf, junto con otras personas, coordinó acciones para desaparecer el cuerpo de la víctima.

El fiscal indicó que se utilizaron sierras dentadas con las cuales fragmentaron el cuerpo de Floridalma Roque. Prosiguió: “Después, usted —Malouf— y sus copartícipes convienen en ir a lanzar los restos humanos de su víctima a un área boscosa en San Vicente Pacaya, Escuintla”.

Los restos humanos fueron localizados el 5 de junio de 2024 en el interior de una fosa, a unos 29 kilómetros de la capital.