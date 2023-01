Caso Hogar Seguro: abogados se ausentan y se suspende por décima vez comienzo de juicio

La jueza explicó que los abogados Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, defensores de Pérez Borja, notificaron el pasado miércoles 25 de enero por la tarde que asistirían a otra audiencia que estaba programada a la misma hora que el debate del caso Hogar Seguro.

De la misma manera, el abogado Héctor Paul Pineda defensor de la acusada Lucinda Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la PNC, presentó una excusa por un tratamiento médico.

“Todos estamos claros que se actúa de buena fe y debe haber lealtad procesal, pero llama la atención que un día antes se excusan”, crítico Edgar Pérez, abogado que representa a familias de las niñas fallecidas en el Hogar Seguro.

Los abogados de las familias víctimas pidieron nombrar a sustitutos o sancionar a los asesores legales que no asistieron.

Separa a los abogados del caso

Luego de analizar los memoriales que presentaron los abogados, la jueza Cifuentes decidió declarar el abandono de la representación a Pérez Borja y Marroquín Carrillo.

“Es mi decisión porque los memoriales no están justificados y no dieron tiempo de analizar, tampoco de notificar. La decisión ya ha sido tomada y pueden asignar sustituto y para que no vuelva a pasar se asignara abogados de la defensa pública”, aseveró la jueza Cifuentes.

Caso Hogar Seguro | El comienzo del juicio por la muerte de 41 menores en el Hogar Seguro se suspendió por onceava ocasión. La excusa fue interpuesta por ausencia de los abogados de Lucinda Marroquín ex subinspectora de la PNC y Luis Armando Pérez Borja. pic.twitter.com/MkDB95DE3W — Edwin Pitán (@Epitan_PL) January 26, 2023

Pérez Borja pidió a la jueza reconsiderar su decisión, pero Cifuentes le contestó: “es mi decisión”.

En espera de justicia

Casi seis años después del incendio en la casa hogar a cargo del Estado, las familias de las 41 niñas fallecidas y de otras 15 sobrevivientes aún esperan por un veredicto sobre quienes son señalados como responsables del hecho.

El caso se envió a juicio desde febrero de 2019 y desde entonces se ha suspendido en 10 ocasiones el comienzo de ese debate.

Lea también: Quiénes son los acusados, las pruebas y las acusaciones por la muerte de 41 menores del caso Hogar Seguro

En cada una de las audiencia, los familiares de las niñas han asistido. En cada ocasión acuden a un sala de audiencias ven abogados, fiscales y jueces, pero se repite la suspensión.

En la sesión anterior se trató de una falla en el sistema de audio, un defecto técnico que volvió a retrasar el inicio del debate.