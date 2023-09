CC resuelve que proceso de antejuicio contra juez que denunció a Blanca Stalling debe continuar

De esa cuenta, Ruano solicitó a la CC que dictara sentencia definitiva del amparo con el que busca cesar el proceso para retirarle la inmunidad, pero la máxima corte no resolvió esa petición y notificó que la acción que busca retirarle el derecho de antejuicio seguirá su curso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En la resolución de la CC se señala que no se concede el amparo provisional solicitado por el juez Ruano.

El caso

El juez Ruano, reconocido por Washington por su lucha anticorrupción en 2021, es señalado por la Fundación Contra el Terrorismo en un caso que involucra a la magistrada Blanca Stalling, quien fue reinstalada en ese cargo tras ser procesada en el caso “Tráfico de Influencias”.

El juez Ruano denunció en enero de 2017 que la magistrada Stalling habría ejercido presiones para que resolviera a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien fue detenido y procesado en el caso IGSS-Pisa.

Por ese caso, un Tribunal declaró culpable a 12 sindicados, incluyendo a Molina Stalling, quien fungía como exasesor del IGSS. La sentencia fue de seis años y tres meses y una multa de Q50 mil y fue absuelto del delito de asociación ilícita.

Denuncia del juez

Una de las pruebas presentadas por Ruano fue un audio de una conversación que sostuvo con Stalling, cuando lo visitó en su oficina. A decir del juez, se ejercía presión sobre su independencia.

La denuncia de Ruano dio a lugar a que el MP solicitara retirar la inmunidad a la magistrada Stalling. El proceso avanzó y la funcionaria fue capturada un mes después de la denuncia, en febrero de 2017, enfrentando cargos por tráfico de influencias y resistencia con agravación de la pena.

No obstante, el caso contra Stalling se sobreseyó por el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, en junio de 2022. Meses después fue reinstalada en el cargo.

El MP no apeló la resolución de Cruz. El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, declaró que no se apelaría la decisión al considerar que existían “notorias incongruencias” en la investigación de su antecesor Juan Francisco Sandoval.

Argumentos en la denuncia contra el juez

A raíz de ello, ahora la Fundación Contra el Terrorismo señala que Ruano incurrió en usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, por la denuncia que hizo contra Stalling.

Raúl Falla, abogado de la FCT, dijo que la denuncia que presentó el juez fue espuria porque “la magistrada Stalling habló con un juez que no tenía el caso de su hijo, además habló en su calidad de madre, no de funcionaria, no pidió ninguna medida sustitutiva sino un proceso objetivo”.

Detención de abogada

El Ministerio Público coordinó la captura el lunes pasado de la abogada Claudia González, defensora del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que se encuentra exiliado en Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

“Esta es una acusación totalmente falsa”, declaró González a medios de comunicación al ser trasladada al Organismo Judicial de la capital guatemalteca.

El operativo y detención de González estuvo a cargo de la fiscalía de asuntos internos del Ministerio Público, institución cuya cúpula es dirigida por agentes sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la justicia y corrupción”.

En la actualidad, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Sandoval y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

Con información de EFE