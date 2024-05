El juez Jimi Bremer reprogramó este jueves 9 de mayo la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso de Claudia González, exmandataria de la Cicig. La nueva fecha para la audiencia será el 5 de junio próximo.

Luego de ser notificadas, Blanca Stalling y Claudia González cruzaron unas palabras en las afueras del juzgado, según quedó documentado en video.

La abogada González fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Stalling, quien en ese momento era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la señaló de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

González espera a ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta sobre el proceder de la entonces magistrada Stalling.

El 8 de mayo recién pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo sentirse "muy preocupado" por la situación de la abogada y defensora de los derechos humanos Claudia González, para quien pidió "un juicio justo".

Cruce de palabras

Este jueves luego de la audiencia, González y Stalling tuvieron un cruce de palabras en uno de los pasillos en las afueras del juzgado.

González conversaba con observadores internacionales en el pasillo acerca de la reprogramación de la audiencia en su caso y segundos después en el video apareció Stalling, quien se acercó a la exmandataria de la Cicig para escuchar lo que hablaba.

Luego interrumpió a González y cuestionó: “¿Qué violaciones a los derechos humanos?” Posteriormente recordó que estuvo presa año y medio y que González se oponía a que le dieran una medida sustitutiva.

“Pero en su caso usted ha cometido delito, yo no he cometido delito”, le dijo González a la exmagistrada, quien le respondió: “no vamos a discutir esto”.

“Nos vemos, con permiso”, añadió González.

Defensa presentó memorial

González en declaraciones indicó que su abogado defensor presentó un memorial el lunes 7 de mayo para que no se suspendiera la audiencia y recordó que van dos meses de retraso desde la fase intermedia, lo que según ella violenta el debido proceso.

Dijo que los jueces deberían ser conscientes que si tienen una agenda deberían de “respetar”.

“Esto me atrasa considerablemente y el juez siempre se excusa de que su agenda está muy llena, entonces no hay eficiencia en el sistema de justicia, tendría que haber una evaluación de desempeño para saber cómo van funcionando este y los demás juzgados”, señaló.

Dijo que el “juez ni fundamenta, ni resuelve y no tenemos salas que puedan acceder a peticiones por el atraso del debido proceso”.

Mientras que a Blanca Stalling se le consultó de qué opinaba de que abogados de otros países llegaron para acompañar la audiencia y manifestó que Guatemala es un país independiente y “somos un estado de derecho, nadie tiene que venir a interferir en las decisiones de los jueces”.

“Yo creo que si algún guatemalteco en el extranjero se llega a presentar a los tribunales y quiere probar qué hacen los jueces o que hace la justicia de otros países, eso se llama interferencia judicial, obstrucción a la justicia, coacciones, amenazas y eso definitivamente nos va a llevar a un caos”, dijo.

Añadió que “si los países extranjeros quieren que Guatemala haga lo que ellos quieren, pues entonces que nos tomen como una colonia y definitivamente ya vamos a poder tener mayores accesos a una justicia mejor a la de ellos”.

“Nuestros emigrantes ya no van a tener que migrar hacia los Estados Unidos, vamos a ser un estado más, así valdría la pena si nos quieren como un estado, pero solo para entrometerse, para que hagamos lo que ellos quieren, no es justo, no es justo que estén tratando a Guatemala como si fuera una colonia, somos un país independiente, somos un país que tenemos democracia, somos un Estado, y como Estado tenemos que resolver nuestros problemas”, manifestó.

Según Stalling, abogados de otros países no conocen los casos y “vienen a entrometerse en lo que realmente desconocen, cuáles son los intereses, es lo que yo quisiera saber”.

Respecto de la reprogramación de la audiencia, Stalling dijo que al sistema de justicia en Guatemala le hace falta presupuesto para tener más tribunales y jueces, justificó que “no es fácil para los jueces llevar esa carga de trabajo” por la cantidad de casos.

Para leer más: Sectores internacionales cuestionan allanamientos en casa de padres de Juan Francisco Sandoval y captura de su abogada

También le consultaron si se va a postular para algún cargo en el proceso de elección de cortes y respondió que no se postulará “porque sé que las presiones que hay en nuestro país no permiten que los funcionarios podamos tomar decisiones libres”.

También le preguntaron si ha sido presionada en algún momento por lo que indicó: “siempre he sido presionada y por eso fue a la cárcel”.

Añadió que un grupo de funcionarios le pidió que trabajara con ellos cuando fue presidenta de la Cámara Penal para que resolviera casos “que a ellos les interesaba, presionando jueces para que resolvieran conforme a lo que ellos querían”.

Recordó que fue encarcelada a través de un “juicio montado” y que González dice que ella cometió delito, lo que calificó de “falso”.