Comenzarán a discutir propuesta presidencial de reforma constitucional

El presidente Alejandro Giammattei se reunió con varios sectores de la sociedad guatemalteca para discutir la reforma constitucional al sector justicia. (Foto Prensa Libre: Presidencia)

Con la próxima instalación de la mesa de reformas constitucionales por parte del Gobierno, los sectores que sean convocados empezarán a discutir los cambios que se proponen a la Constitución sobre la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Durante una reunión efectuada este viernes en la Casa Presidencial, en la cual estuvo presente el presidente Alejandro Giammattei, el abogado Omar Barrios presentó a diferentes sectores el proyecto de reforma constitucional al sector justicia.

La propuesta va dirigida desde instalar la carrera judicial hasta el nombramiento de los magistrados de salas de Apelaciones.

Cada grupo nominador elegiría a un magistrado para cuatro años, uno para un período de siete, y otro para 10 años. Además, se permitiría la reelección, pero solo por diferente órgano elector.

Se suma la Cámara de Asuntos Administrativos, y se mantienen las cámaras Penal, Civil, y de Amparos. La elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia se haría en la primera sesión, pero si no se logra, asumiría el colegiado más antiguo, y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.

Según la propuesta, para ser electo magistrado de Sala de Apelaciones, el profesional debe tener 10 años como juez de primera instancia o 10 años de ejercicio profesional. Las tres cuartas partes de todos los magistrados deben provenir de carrera judicial.

Abogan por socialización

La presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Raquel Zelaya, manifestó que el consorcio Universidad Rafael Landívar, Universidad de San Carlos y la entidad que preside ya tiene unos 12 años de proponer la modificación a la Constitución en relación con la reforma del sector justicia.

“El temario que presentan es interesante, es positivo que se socialice, amplían el número de magistrados y el tiempo en el cargo, su forma de nominación. A partir de la propuesta se va a instalar una mesa para la discusión y uno asume que cuando el Congreso la reciba también le haría consulta a la sociedad civil. Se tiene prevista una consulta popular para marzo del próximo año”, explicó Zelaya.

Añadió que el proceso de reforma constitucional y su discusión llevará tiempo, y al socializarse se espera algo positivo para lograr un buen resultado, que lleve a la consulta popular.

“No se habló de que era o no momento de la reforma, la propuesta es atemporal y tiene sus aspectos positivos. Tenemos 12 años en el consorcio para que se llegue a la consulta. La reforma constitucional es una agenda pendiente que no se puede evadir y que requiere de tiempo, no se puede hacer a marcha forzada”, enfatizó.

“Por mucho que uno defienda en primera línea a los buenos decanos y rectores, y delegados gremiales que hicieron un buen papel, no se logró evitar la politización de las comisiones, y entonces, continuar con ese esquema va a ser complicado. No veo cuál sería el problema con la nueva forma de designar a los magistrados de la Corte Suprema”, dijo Zelaya.

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Murphy Paiz, manifestó: “Desde todo punto de vista hemos mantenido la postura de que debe haber una reforma, porque el tema ya está viciado. En las últimas elecciones de magistrados las comisiones no han tenido una evaluación positiva”.

Añadió: “La reforma constitucional al sector justicia debe hacerse. El tema se debe seguir analizando, socializando y evaluando para llegar al mejor modelo, y cuando se den las condiciones se puede ir a la consulta. El tema de la reforma hay que hablarlo, no soy de la postura de que por el covid-19 no se debe avanzar”.

Agregó que algo nuevo de la propuesta es que seis decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas y la Usac elegirán a tres magistrados, pero participarán los decanos de universidades que ya tengan más de 10 años de haber graduado abogados.

“También se argumentó que el proceso de elección en el Congreso no está cien por ciento garantizado, por el hecho de que un candidato ya renunció, el hermano del diputado Jairo Flores, por lo que mencionan que ya no hay 26 y, aparte, el informe que envió el Ministerio Público, hay 22 profesionales que presentan casos en el MP”, señaló el rector de la Usac.

“En teoría va a haber un retorno a la normalidad, por lo que podría darse la votación de la consulta popular. La reforma está condicionada a la consulta”, añadió.

La directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), Carmen Rosa de León Escribano, comentó que se habló de la instalación de cuatro mesas de trabajo, y una de ellas es la de reforma constitucional al sector justicia, y que la propuesta será pública.

La propuesta contempla la forma de elección de magistrados y quiénes nominarían.

“Hay que avanzar en la reforma, discutiéndola en la mesa, y que primero se va a empezar con la reforma y luego cambios al Ejecutivo en otros temas. Si es el momento o no es de discutirlo en la mesa, y que la elección de magistrados se debe hacer en el marco de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad”, afirmó. Agregó que no se habló de plazos porque no se sabe cuánto tiempo lleva un proceso.

Niegan el ingreso al procurador

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se quejó de que no le permitieron el ingreso a la reunión, a pesar de que estaba invitado desde hacía 15 días.

El magistrado de conciencia considera que el presidente Alejandro Giammattei muestra una actitud arrogante porque lo ha criticado. “Le hice recomendaciones, pero si quiere solo a las personas que quieren aplaudirle no me voy a prestar para eso, porque le recomendé que destituyera al ministro de Salud”, refirió.