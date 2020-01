Comisionados presionan para bajar punteo a los elegibles para la CSJ

La Comisión de Postulación para elección de magistrados de CSJ no llega a consensos para modificar la tabla de gradación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con la propuesta de aprobar una nueva tabla de gradación, los comisionados buscan que los profesionales que obtuvieron una calificación menor a los 73 puntos en el proceso de postulación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fue anulado por la CC obtengan más puntos al momento de gradar su expediente y así superar esa barrera y ser elegible para integrar la nómina final que se entregará al Congreso.

El argumento de modificar la tabla surge por que, según los 16 comisionados afines a Gálvez, la Corte de Constitucionalidad (CC) señaló que todo el trabajo de la comisión quedó anulado y se debe aprobar un nuevo instrumento de evaluación.

Sin embargo, otro grupo de comisionados indica que la CC anuló el proceso, pero hace una salvedad en la gradación y ordena que se debe revisar y acoplar la misma tabla con la evaluación del desempeño que realizó el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).

De no lograr el cambio en la tabla, el plan b recae en la modificación de la calificación mínima para ser elegible para integrar la nómina. Con ello los candidatos ya negociados podrían ser tomados en cuenta y estar en la lista final que debe ser enviada al Congreso.

La falta de consensos hace que el proceso de la comisión se estanque debido a que son necesarios 25 votos para tomar una decisión y por el momento ninguno de los dos grupos llega a esa cantidad.

El presidente de la Comisión de Postulación, Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana, dijo que hubo una discusión al inicio sobre la tabla de gradación y revisar aspectos que se tenían que cambiar, pero un comisionado indicaba que se debía hacer la revisión total de la tabla de gradación y otros indicaban que debía revisarse lo atinente a los méritos profesionales porque eran los que estaban afectados por la evaluación del CCJ.

“Sobre eso no hubo votación, pero decidimos que únicamente se iba a estar dialogando sobre los méritos profesionales, para ver cómo se distribuyen los 70 puntos que están en juego ya que entre una propuesta y otra hay una diferencia de varios puntos, ya que otro grupo es de la idea que no se debe hacer una nueva tabla”, dijo Serrano.

Serrano dijo que se debe mantener el corte de 73 puntos, y, que de hacer un cambio, debería elevarse a 80 puntos, pero no bajar el punteo establecido.

El presidente de la comisión dijo que la discusión anterior se quedó en que los méritos académicos y proyección humana no se tocaban, por tanto, eso no lo vamos a discutir otra vez.

“El punto eran los méritos profesionales, aquí nos estamos agarrando de las greñas por cinco puntos, no se lo cuenten a nadie porque da vergüenza, unos quieren cinco puntos para que sean mayores los estándares, y otros para tratar de bajarlos, entonces lo que estamos haciendo es favorecer a personas que tiene menos méritos”, señaló Serrano.

Puntos opuestos

El magistrado Jorge Alberto Gonzalez considera que se debe aprobar una nueva tabla de gradación porque la actividad de la comisión se retrotrajo a cero y no existe tabla aprobada porque si no, no tiene sentido el punto de que se anuló todo el proceso. “La otra comisión -de Apelaciones- se quedó “donde se quedó” y ahí se debe de respetar la tabla como había quedado, únicamente con la argumentación de los cambios que la Corte dio”, indicó.

“Soy uno de los que mucho ha defendido que no se vede el derecho de participar a una persona que tiene 72 años, yo valoro la edad, pero con el conocimiento. Sin embargo, en la otra tabla se pondera mucho la edad y no se pondera lo que han hecho en la vida profesional, ósea que alguien puede tener 20 años de graduado y tener 60 puntos y no tener experiencia, la propuesta dos sí toma en cuenta eso y muchos de ellos tienen el conocimiento que pueden aportar para nuestro país”, dijo González.

El profesional manifestó que el tema del corte -73 puntos- no está en la Constitución. “Es cierto que debemos buscar a los mejores, pero los mejores no son los que tienen más tiempo de graduados, tenemos que ver qué han hecho en su vida profesional, que puedan entrar todos y tengan la oportunidad y no ser vedadas personas que sí tienen las capacidades para poder ejercer dentro del Organismo Judicial”, señaló.

Jary Méndez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, manifestó que la propuesta uno es una tabla de gradación más objetiva, más exigente, por lo que es una oportunidad para Guatemala y dijo que “sobre esa base, todos coincidimos”.

“Es una oportunidad para que accedan los mejores, para Guatemala y para los ciudadanos, que no se nos olvide, no es para un sector en específico”, señaló Méndez.

Añadió: “Nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo colocamos la ponderación, cómo la Corte -de Constitucionalidad- nos ha indicado el tema de la ponderación de la evaluación del desempeño y mi propuesta concreta es hacer una valoración proporcional. No podemos hacer aquí más que reflejar el dato y ponderar la evaluación del desempeño”.

Favorecen a sus candidatos

El Movimiento ProJusticia considera que la comisión se ha estancado en sus decisiones sobre todo en los instrumentos de evaluación por un grupo de magistrados e integrantes del Colegio de Abogados que están aliados.

La organización, en su página web, señala que la alianza tiene como cabezas visibles al exrector de la Usac Estuardo Gálvez y al actual decano de Derecho de esa casa de estudios Gustavo Bonilla; quienes tienen acuerdos con ocho magistrados de la Corte de Apelaciones, “nicho donde crece con fuerza el apoyo a algunos de los aspirantes más cuestionados”.

La agrupación indicó que desde que se reinició el proceso de la postuladora, el 6 de enero pasado, un grupo de comisionados “ha tratado de acomodar la tabla de gradación para combatir las bajas calificaciones”.

“Este grupo pretende favorecer una evaluación laxa y más adelante podría promover que se vote, no por quienes tengan las mejores calificaciones, sino por quienes queden debidamente ‘negociados’ en el seno de esta alianza, independientemente de si el punteo es alto o bajo”, dice la agrupación.

En el proceso fallido de agosto-septiembre de 2019 se estableció que solo los candidatos que tuvieran un mínimo de 73 puntos de calificación serían considerados en la votación final para integrar la nómina final que se entregará al Congreso.

“Muchos de los favoritos de este grupo, como la magistrada Beyla Estrada, el magistrado Estuardo Castellanos o el juez Mynor Moto, no alcanzaron esa nota mínima. Ahora, estos comisionados buscan evitar que sus favoritos sean depurados por bajas calificaciones, por lo cual tienen el objetivo de abaratar la tabla de gradación e impedir la exigencia de un punteo mínimo”, aseguró la organización.

Añaden que ellos rechazan usar la misma tabla anterior porque, aunque el instrumento no fue idóneo, sí resultó exigente para varios de los aspirantes “favoritos” de los grupos de poder y no obtuvieron notas aceptables. Ahora buscan evitar que el instrumento de evaluación se traiga abajo esas candidaturas.

Lista de comisionados que buscan aprobar una nueva tabla de gradación o bajar el punteo para ser elegible:

Magistrados:

Wendy Ramírez

Edwin Ruano

Fausto Maldonado

Luis Hernández

Amadeo de Jesús Solis

Julio del Valle

Jorge González Albino Martínez

Cang

Alicia Franco

Fernando Chacón

Alfonso Quiñónez

Érick Catalán

Julio César Cuyuch

Dennis Herrera

Decanos

Gustavo Bonilla, facultad de derecho Usac

Jenniffer Nowell, facultad de derecho, Universidad Regional

