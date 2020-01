Comisiones de Postulación: surgen dudas por criterios e instrumentos con que se evaluó a jueces y magistrados

El proceso d evaluaci—n ordenado por la Corte de Constitucionalidad al Consejo de la Carrera Judicial sigue, en este paso se entrevista al candidato por 15 minutos. Noe Medina 19122019

Analistas consultados sobre el proceso de calificación y evaluación de jueces y magistrados que buscan un cargo en la Corte Suprema de Justicia y o corte de apelaciones, coinciden en que estos fueron calificados con criterios subjetivos y no técnicos. Además, señalan que existe conflicto de interés en las pruebas para beneficiar a postulantes.

El 2 de diciembre de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la apelación planteada por la Fundación Myrna Mack y amparó a la organización para que los candidatos a magistrados de la CSJ y las salas de Apelaciones fueran evaluados por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), como no sucedió en procesos anteriores.

Carlos Guerra, presidente del CCJ, informó que la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Carrera Judicial realizó 345 evaluaciones a jueces y magistrados que se postularon como candidatos a magistrados. Las pruebas se hicieron desde el pasado 12 de diciembre hasta el 26.

Añadió que hasta el pasado 21 de enero, la Unidad tenía pendientes de conocer 10 acciones de reconsideración y el CCJ había conocido tres revisiones.

Sin embargo, analistas y sectores involucrados en cuestiones judiciales creen que estas evaluaciones no se hicieron de la mejor forma.

Pruebas improvisadas

Para el exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, las pruebas fueron improvisadas, precipitadas y muy poco técnicas porque fueron se hicieron en muy poco tiempo. De tal manera, los instrumentos para evaluar a los candidatos fueron diseñados con ponderaciones distintas para jueces, jueces suplentes, magistrados y magistrados suplentes.}

Además, aunque la CC ordenó en su fallo que las evaluaciones deberían de realizarse en un plazo máximo de 30 días, se efectuaron en 13.

A los jueces se les evaluó en disciplina, ética, gestión del despacho y calidad. También en evaluación académica, directa, interna y externa.

Esos méritos acumulan 100 puntos.

La calificación se consideró deficiente si tenía 69 puntos o menos; buena, de 70 a 79; muy buena, 80 a 89, y sobresalientes de 90 a 100.

Inconformes

Sin embargo, no todos los candidatos quedaron conformes con sus ponderaciones, ya que la Unidad recibió 52 reconsideraciones (impugnaciones) para que sus evaluadores mejoraran o justificaran la nota obtenida. Guerra explicó que las acciones son conocidas por la unidad evaluadora, en primera instancia, pero si el resultado no convence a los postulantes interponen revisiones ante el CCJ.

Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, fue uno de los que obtuvo una nota buena porque fue ponderado con 79 puntos. Sin embargo, el juzgador opina que las pruebas están manipuladas y cree que las preguntas y exámenes fueron “subjetivos”.

Explicó que en la evaluación interna fueron entrevistados los oficiales y en la externa abogados que llevan casos de sus patrocinados en el Juzgado B de Alto Impacto. “Conmigo se dio un problema, como juez había sido evaluado en un 60 por ciento, pero obviaron esas notas. Desde que entré al proceso estaba viciado”, indicó el juez.

Gilma Valladares, representante de la Asamblea de Magistrados ante el CCJ, prefirió no responder cómo fueron definidos los criterios para hacer los instrumentos de evaluación y sus ponderaciones, y se limitó a indicar que los integrantes del consejo acordaron no exponerse con “desinformaciones”, porque ha sido publicada “mucha información que no ha sido autorizada por el Consejo”.

Sin cumplir fallo

Para Helen Mack, presidenta de la Fundación Mack, el CCJ no cumplió como debía con el fallo de la CC porque “primero dijeron que no tenían tiempo suficiente para hacer las pruebas”, porque estimó un año para evaluar a los postulantes. Pero con la resolución del Tribunal Constitucional, la Unidad evaluadora realizó las evaluaciones apenas en 13 días.

Además, Mack indicó que existen vicios en el proceso, porque tres miembros del Consejo se postularon para obtener magistraturas, entre ellos Valladares, también, Carlos Guerra, presidente del CCJ; Martha María Valdés y Carolina Paniagua, también parte del consejo.

La activista agregó que las pruebas fueron realizadas para favorecer a jueces que saquen 100 puntos como a integrantes de la Sala Tercera de Apelaciones, que resolvió acciones en casos como Migración, Botín Registro de la Propiedad donde fueron procesados y absueltos el hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales; además, confirmó el cierre provisional del caso contra el exministro de la Defensa, Williams Mansilla.

“Han estado cometiendo una serie de errores y acciones para favorecer a la gente que quieren. ¿De qué sirve una carrera o estas comisiones, si ya está todo negociado?”, criticó Mack.

Además, anunció que presentarán un ocurso en queja ante la CC por las condiciones del proceso y el conflicto de intereses que existe entre los consejeros porque evaluaron a los candidatos y también se postularon.

Desde la semana pasada, la Comisión de Postulación de Apelaciones revisa los señalamientos que han sido presentados en contra de los postulantes y analizan también las pruebas de descargo presentadas por los candidatos. Mientras que Comisión de Postulación de la CSJ terminó el pasado 22 de enero de revisar los requisitos de los expedientes.

