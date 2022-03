Consuelo Porras afirma que su inclusión en la Lista Engel no afecta su proceso de reelección, porque no aplica en Guatemala

María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de Guatemala y jefa del Ministerio Público (MP), afirmó que su inclusión en la Lista Engel, que sanciona a personas involucradas en actos de corrupción, no afectará su postulación a la reelección en el cargo, debido a que es una ley extranjera que no aplica en el país.

Entre los aspirantes al cargo está Consuelo Porras, actual jefa del MP que busca su reelección y quien respondió varios cuestionamientos a periodistas, previo a la prueba psicométrica, sobre los señalamientos que la Comisión de Postulación aceptó por supuesto plagio de tesis de doctorado en Derecho y por ser incluida en la Lista Engel.

El 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal Consuelo Porras, y el secretario general del MP, Ángel Pineda, fueron incluidos en la Lista Engel, de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Lea además Aspirantes a fiscal general 2022-2026 realizan prueba psicométrica Sara Solórzano 29 de marzo de 2022 a las 12:28h

Este martes 29, al ser consultada la fiscal sobre si esa designación de EE. UU. afectaba su postulación al cargo, por ser un impedimento planteado en su contra, dijo: “Esa tacha tiene su origen en una ley extranjera que no aplica para Guatemala. En ese sentido, categóricamente yo presenté mis medios de defensa, que ustedes los van a conocer, porque el día de mañana los van a hacer públicos los miembros de la Comisión de Postulación en donde categóricamente se establece que es una ley no aplicable”, dijo Porras.

Agregó que la Comisión de Postulación, en su reglamentación interna, dijo que cualquier señalamiento contra alguno de los aspirantes al cargo tiene que tener su origen en una ley nacional y de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala.

“En ese sentido, esta tacha, -planteamiento en su contra- pues obviamente no tiene ningún soporte probatorio en ninguna ley nacional, sino que es una ley extranjera y consecuentemente al no haber sido ratificado por Guatemala ningún convenio o tratado internacional que diera la validez de la ley nacional para los guatemaltecos, pues obviamente no aplica para los guatemaltecos”, comentó.

Fiscal general, Consuelo Porras, habla sobre su inclusión en la Lista Engel de EE. UU. y afirma que no afecta su proceso para reelegirse en el cargo. (Video Prensa Libre: La Red)

Plagio de tesis doctoral

Porras fue consultada también sobre al supuesto plagio de su tesis doctoral y respondió que el rector de la Universidad Mariano Gálvez, casa de estudios que extendió el título, ya había ratificado que ella llenó todos los requisitos.

“En primer lugar, lo manifestado por el señor rector y representante legal de la casa de estudios donde él, con contundencia, manifestó que se había cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa interna de la casa de estudios; eso es muy importante”, señaló la fiscal Porras.

Agregó que tuvo lugar la discusión de una denuncia presentada ante el Procurador de Derechos Humanos, misma que también se declaró sin lugar, porque no encontraron nada que pudiera soportar la denuncia.

Según la fiscal Porras, esta situación debe dilucidarse en los tribunales correspondientes y no hay ninguna discusión en ningún Tribunal, ni sentencia firme en el caso.

Porras reiteró que un grupo de profesionales del derecho revisaron y validaron el trabajo de tesis y que eso es la mejor manifestación de la situación de su trabajo doctoral.

Su trabajo ha llamado la atención

La fiscal Porras dijo que la persona que trabajo, obviamente es la que más atención tiene.

“La función que he desempeñado dentro del Ministerio Público es más que sobresaliente y consecuentemente no deja de llamar la atención”, dijo la jefa del MP.

Jefe de la PGN habla señalamientos en su contra

Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nación y también aspirante al cargo de jede del MP habló sobre los señalamientos en su contra aceptados por la Comisión de Postulación.

Donado explicó que tiene cuatro señalamientos, pero que no proceden.

El primero que fue aceptado por la Comisión de Postulación es el contrato de Ferrovías, en donde el Estado es accionista, pero dijo que ya fueron notificados que declararon con sin lugar el amparo que promovió la Procuraduría Derechos Humanos en donde básicamente le asiste a Ferrovías, la razón de ser una entidad mercantil, a que se debe de asumir en las leyes relacionadas con esto y por lo tanto se estima que el señalamiento es improcedente.

Además, dijo que tiene otro señalamiento porque hace 8 años, no hace cuatro como dice el interponen de la impugnación, él participó para postularse como jefe del MP, pero también lo señalaron de estar en una audiencia intermedia de un proceso, pero lo que ocurrió fue que los abogados de la defensa técnica le solicitaron a él que los cubriera por única vez, pues no podían ellos acudir.

Dijo que tiene una declaración jurada en donde en donde el abogado que está personado como defensor del señalado, manifiesta que él pidió que cubriera la audiencia.

También tiene un señalamiento relacionado con los pacientes del Hospital Federico Mora, pero dice que este es por desconocimiento de la ley, pues en el Código Civil, artículo 308, refiere que los responsables de las personas que están internadas en este tipo de centros son los directores de estos centros, no la PGN.

También hay un señalamiento de cuando fungió como subdirector de investigaciones del MP, por investigaciones deficientes, pero considera que eso tampoco constituye una impedimento, pues cree que también hay mala interpretación de la ley, pues en 2006 se estableció de escena de crimen y de investigación está a cargo del fiscal o el agente fiscal o el auxiliar fiscal y no la subdirección o dirección de investigación.