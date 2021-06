Denuncian ante el Ministerio Público a jueces de Mayor Riesgo

Los jueces de Mayor Riesgo pidieron este lunes al MP que desestime denuncias en su contra. (Foto: Hemeroteca PL)

La Fundación contra el Terrorismo denunció ante el Ministerio Público este martes 22 de junio a cuatro jueces de Mayor Riesgo.

La denuncia presentada por el presidente de la la junta directiva de esa agrupación está dirigida contra los jueces Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, Érika Aifán e Iris Yasmín Barrios.

La Fundación dijo que los jueces forman parte de “una estructura criminal organizada”, por lo que los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal.

Además, por obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y asociación ilícita.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía un día después de que los mismos jueces pidieron a la fiscal General, María Consuelo Porras, que desestime denuncias en su contra, pues consideran que son infundadas y espurias.

“Este montón de denuncias que se encuentran en el Ministerio Público sin ningún trámite y que son de muchos años vienen a constituirse en una forma de hostigamiento y precisamente lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho. Precisamente los cuatro jueces gozamos de medidas cautelares y también estamos pidiendo a la fiscal el cumplimiento de esas medidas”, afirmó la jueza Aifán.

En tanto, el juez Miguel Ángel Gálvez dijo que con esas acciones en contra de los jueces se atenta contra la independencia del Organismo Judicial. Dijo que no es posible que haya denuncias de hace años y no se haya decidió qué se va hacer con ellas. Reconoció que hay denuncias que no tienen sentido y no saben por qué no se desestiman.

También estuvo de acuerdo que las denuncias penales en su contra son un hostigamiento y que este ha llegado hasta tener persecuciones hacia él por parte de personas armadas.

El juez Xitumul señaló que estas denuncias además de poner en zozobra a los jueces y a la población, porque la independencia judicial no es exclusiva de los jueces, porque si se trabaja apegado a derecho la población está tranquila.

En tanto, la jueza Barrios dijo que las denuncias en contra de los jueces de mayor riesgo deben ser desestimadas y que no se debe atacar a jueces sino a personas que delinquen.