Jueces de Mayor Riesgo piden al MP que desestime denuncias en su contra, pues consideran que son infundadas y espurias

Jueces de mayor riesgo que piden al MP que desestime denuncias antiguas en su contra. (Foto Prensa Libre: La Red)

Cuatro jueces de Mayor Riesgo acudieron este lunes 21 de junio a la sede del Ministerio Público (MP), para solicitarle a la fiscal general María Consuelo Porras, que revise personalmente las denuncias penales que algunas personas han presentado en su contra, pues consideran que muchas son espurias y son parte de una persecución y hostigamiento en contra del trabajo que realizan.

Los jueces que solicitan eso a la fiscal Porras son Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Pablo Xitumul, quienes tienen a cargo judicaturas de Mayor Riesgo, quienes afirman que hay unas 30 denuncias en su contra.

La jueza Aifán, expresó que hay denuncias contra ellos que son espurias e infundadas y algunas datan de hace muchos años. Recordó que la más antigua es del 2012, es decir más de 9 años.

Detalló que la Ley da un plazo de 20 días para que el MP pueda iniciar acciones si se determina que hay algún elemento que se pudiera investigar, puesto que los jueces tienen inmunidad, pero como ya excedió el plazo razonable al que hace referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han pedido a los fiscales que llevan los casos que desestimen las denuncias, pero no han obtenido respuesta.

Lea además: Ley de oenegés: “El riesgo está en la aplicación arbitraria de la ley”

Fuer por eso que decidieron hacer una petición conjunta para que la fiscal Porras revise personalmente estas denuncias y las desestime.

“Este montón de denuncias que se encuentran en el Ministerio Público sin ningún trámite y que son de muchos años vienen a constituirse en una forma de hostigamiento y precisamente lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho. Precisamente los cuatro jueces gozamos de medidas cautelares y también estamos pidiendo a la fiscal el cumplimiento de esas medidas”, afirmó Aifán.

Recordó que a lo largo de su carrera ella ha tenido cerca de 70 denuncias, unas han sido desestimadas y en otras se ha rechazado la petición de retiro de inmunidad, pero hay un número considerable que están pendientes.

Jueza Érika Aifán habla sobre la petición que hicieron al MP de desestimar denuncias en su contra. (Video Prensa Libre: La Red)

Atenta contra independencia del OJ

El juez Miguel Ángel Gálvez dijo que con esas acciones en contra de los jueces se atenta contra la independencia del Organismo Judicial. Dijo que no es posible que haya denuncias de hace años y no se haya decidió qué se va hacer con ellas. Reconoció que hay denuncias que no tienen sentido y no saben por qué no se desestiman.

También estuvo de acuerdo que las denuncias penales en su contra son un hostigamiento y que este ha llegado hasta tener persecuciones hacia él por parte de personas armadas.

Lea además: CC resuelve no suspender de manera provisional acuerdo que respalda creación de la Feci

Por su parte, el juez Xitumul, señaló que estas denuncias además de poner en zozobra a los jueces y a la población, porque la independencia judicial no es exclusiva de los jueces, porque si se trabaja apegado a derecho la población está tranquila.

Afirmó que él ha puesto algunas denuncias y varias han sido desestimadas entonces, eso demuestra que el MP sí está resolviendo este tipo de acciones, pero no las que son contra jueces.

La jueza Barrios dijo que las denuncias en contra de los jueces de mayor riesgo deben ser desestimadas y que no se debe atacar a jueces sino a personas que delinquen.