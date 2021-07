Destitución en la Feci: Qué pasa con los casos y cuáles son los escenarios para la fiscalía tras la salida de Sandoval

Manifestantes acudieron al Ministerio Público este 24 de julio para mostrar su rechazo tras la destitución de Juan Francisco Sandoval de la Feci. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) provocó una avalancha de pronunciamientos. La decisión se hizo pública mediante un comunicado de prensa del Ministerio Público (MP), la tarde del viernes 23 de julio.

Los motivos que argumentó la Fiscal General, María Consuelo Porras, ha tenido opiniones en contra, pero también hay otros que consideran acertada su decisión.

La fiscalía a cargo de Sandoval lideró, junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una serie de investigaciones que en 2015 provocó la renuncia del binomio presidencial integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

A su vez hubo una jornada de manifestaciones ciudadanas que exigían un cambio en el control político y judicial, ante una indignación colectiva por el supuesto abuso de los funcionarios públicos, según las investigaciones de Feci y Cicig.

Pero, tras la expulsión de la Cicig durante el Gobierno de Jimmy Morales, Sandoval fue el único actor de los procesos penales de hace más de cinco años que continuaba activo en materia de investigación penal.

Eso hizo que el fiscal fuera catalogado como un actor clave en la lucha contra la corrupción, pese a que el trabajo de la Feci era producto de un amplio equipo de trabajo y no solo de un hombre, según las fuentes.

Según analistas, este escenario propició un desgaste político y mediático, no solo para Sandoval sino para la figura institucional que representa la Feci.

Tropiezos en las investigaciones

Lo que más genera preocupación entre los expertos es la continuidad que se dará a los casos penales investigados por Feci, ya que la decisión de la Fiscal General puede ser tomada como un duro golpe institucional.

La Fiscal General podría incidir en la libertad o independencia con la que trabaje Carla Valenzuela, la nueva titular de Feci, según la lectura de Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo.

“Más que las oportunidades que se abren, si yo fuera la licenciada Valenzuela estaría preocupado por hacerme cargo de una fiscalía que se rompe en estos términos. Me cuesta ver oportunidades en este momento cuando todo el entorno que rodea el trabajo de la Feci es muy negativo, no solo está la destitución, están las palabras de Sandoval, asumir la fiscalía… La licenciada Valenzuela tiene un panorama muy gris”, indicó.

Esto también dejó en una situación vulnerable a Consuelo Porras, ya que redujo significativamente su nivel de popularidad, lo que podría generarle infinidad de criticas, muchas provenientes de sectores o países con los que Guatemala mantiene una buena relación comercial o de cooperación.

“Es una decisión impopular porque Sandoval tenía un gran apoyo público, de la comunidad internacional y la sociedad civil, se le considera el último baluarte de la lucha contra la corrupción; es una decisión que va a ser polémica. La Fiscal General se está jugando la reelección o algún otro puesto. Esto se veía venir, había tensiones entre la Fiscal General y la Feci”, según Javier Monterroso, exsecretario del MP.

Investigaciones justas

Por otro lado algunos de los principales críticos de Sandoval opinaron que en nuestro país si existe corrupción y que se necesita el trabajo de la Feci, pero con una dirección objetiva.

Consideran que Sandoval generó un desgaste innecesario para la figura del MP, por una serie de aparentes abusos en sus investigaciones que están detalladas en denuncias, según el abogado Raúl Falla.

“Nadie dice que en Guatemala no hay corrupción e impunidad, nosotros queremos que sea combatida pero no a través de mafias, no a través de procedimientos ilegales, así como de perdonar a ciertos sectores corruptos para solo perseguir a los de un bando. La Feci debe de continuar a través de un fiscal independiente y objetivo”, remarcó el profesional.

Con una lectura similar se encuentra el analista independiente Arturo Miranda, aunque teme que la situación actual venga a endurecer, aún más, la división ciudadana.

“Ya existía demasiada polarización con la figura de Sandoval, creo que tenía demasiado subido el orgullo de poder, ya se había vuelto una fiscalía totalmente independiente a las decisiones de la Fiscal General (…) la Feci tuvo cuestiones acertadas y valientes, pero toda salida abrupta como la que sucedió va afectar las investigaciones en curso y a todos los subalternos que tenía Sandoval en la Feci”, precisó.