El Ministerio Público confirma invitación y dice que analizan si la fiscal general, Consuelo Porras, acudirá a la reunión de Gabinete este 29 de enero

A ninguna de estas la jefa del Ministerio Público (MP) dio respuesta, y en su lugar, por medio de un vídeo, le respondió a Arévalo que no iba a renunciar del cargo y aseguró que el ente investigador no está supeditado a ningún poder del Estado.

“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, aseguró Arévalo el día en que no llegó la fiscal general.

Consultado el MP con relación a la nueva cita planteada por el mandatario a la jefa de la institución, el jefe del departamento de información y prensa, Juan Luis Pantaleón, confirmó que recibieron el oficio y harían un análisis “correspondiente” para dar una respuesta al respecto.

Se le consultó a Pantaleón si la respuesta a sobre asistir a la cita la haría este domingo 28 de enero y mencionó que “probablemente – lo harían – mañana, 29 de enero”.

Para este lunes 29 de enero el presidente de la República aseveró que ahora, amparado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP, la fiscal fue citada a la junta de ministros, a la cual “está obligada a asistir”. Tiene voz, pero no voto.

“El artículo 4 de la Ley Orgánica del MP establece que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligado u obligada a concurrir a esta junta, es decir, la fiscal debe venir el lunes”, aseveró Arévalo.

🧵1/3 | El Ministerio Público remitió oficio a la Presidencia de la República @GuatemalaGob @BArevalodeLeon, con relación a los 4 aspectos detallados en oficio recibido el 19 de enero de 2024. pic.twitter.com/XMKapSQLZZ — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 24, 2024

Respecto de lo que opinaba ante la inasistencia de Porras a la reunión del 24 de enero, Arévalo dijo que “no voy a hacer una apreciación, voy a permitir que el pueblo de Guatemala saque su conclusión. Hemos recibido una carta que ni siquiera está firmada por ella. La hemos vuelto a invitar en las condiciones que de acuerdo en la ley la obligan a estar presente”.

Arévalo agregó que la renuncia de Porras es una solicitud generalizada, pues “la fiscal es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción”.

“Hemos manifestado que sus actuaciones han sido, siempre en el marco de estos últimos meses, apañando la utilización espuria de la legislación y la persecución política. Hemos comenzado un proceso institucional (…) la hemos invitado a iniciar una discusión sobre temas puntuales que está en el marco de las normas y las formas como debe operar el Gobierno de la República”, dijo Arévalo.

Agregó que la carta enviada por el MP no está firmada por Porras y que no responde a ninguno de los puntos requeridos, por lo que la invitaron para que se presente y explique ante el consejo de ministros.

El video de Porras comienza con declaraciones relacionadas con el oficio del 18 de enero que le mandó el presidente Arévalo y señala que se le estará dando respuesta a los aspectos que le solicitaron, “atendiendo al principio de legalidad, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”.

“Esta información la haremos pública en nuestras redes sociales para que la población esté informada en atención al espíritu de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía”, dijo Porras.

Horas más tarde, las redes sociales del MP publicaron el informe que solicitó Arévalo.