Exdiputados cambian de opinión y ya no aceptarán sus delitos en el caso Asalto al Ministerio de Salud

Este martes se realizó la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D, sobre la aceptación del procedimiento abreviado. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)

Exdiputados que aceptarían haber cometido corrupción cambiaron de opinión y no admitieron un procedimiento abreviado en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud que se conoce en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) había llegado a acuerdos con el abogado defensor y pidió dos años y seis meses de prisión con suspensión de la pena, pero luego dos exlegisladores cambiaron su postura.

La jueza analizó este martes las argumentaciones e indicios y no avaló el procedimiento abreviado, por lo que los exdiputados seguirán el proceso judicial habitual.

Ronald Arango, exlegislador del partido Todos, se opuso al juicio breve y argumentó: “Señora jueza voy a aceptar el procedimiento abreviado considerando que cambiaron un poco los hechos y me someto al juicio ordinario”.

El cambio de opinión se da cinco días después de la remoción de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Feci.

Por su parte, Leonel Sosa aceptó el debate corto, pero sostuvo que no había pruebas contundentes.

“Que se sirva a analizar todos los medios probatorios. Como lo dije al principio, si me estoy sometiendo al procedimiento abreviado es por mi condición de salud y que no puedo aceptar cuestiones que dicen que yo hice, sino las he hecho”, defendió Sosa.

En cambio, la exdiputada Aracely Chavarría aceptó los hechos que se le incriminan, de influir en la contratación personas en el área de salud de Santa Rosa.

La Feci debe presentar la acusación formal por el delito de tráfico de influencias en contra de los exlegisladores; luego en etapa intermedia se decidirá si los acusados son enviados a juicio. De enfrentar debate y ser encontrados culpables las penas serán más severas.