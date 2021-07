Expertos analizan si Porras debe ser juramentada tras resolución del CSU

Tres magistrados titulares y cuatro suplentes para la CC fueron juramentados este 13 de abril. Un titular y una suplente a inicios de junio. De los electos queda pendiente Gloria Porras. (Foto: Hemeroteca PL.)

Pablo Oliva Soto, actual rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) indicó que la decisión del CSU en la sesión del 23 de junio del 2021 confirma de forma unánime la designación de Porras como magistrada titular en la Corte de Constitucionalidad (CC). La decisión responde a la resolución de uno de los recursos interpuestos en contra de su elección.

Sin embargo, mencionó que quedan pendientes cinco recursos más. Precisó que son amparos pendientes de resolver en órganos judiciales.

Al ser consultado si estando estos pendientes se puede juramentar a Porras en el Congreso, respondió que “según Jurídico hay que resolver primero” y agregó que “eso, quizá, lo deberían responder en el Congreso”.

Ahora, agregó, dependen de las resoluciones de las acciones pendientes, por lo que no hay un cronograma y por el momento el CSU está a la espera.

Luis Fernández, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y especializado en Derecho Constitucional, es del criterio de que la Usac ya agotó el proceso de impugnaciones y la única acción legal que cabría es un nuevo recurso de amparo por la nueva resolución emitida por el CSU.

Respecto a los cinco amparos que menciona el rector en funciones, Fernández refirió que habría que ver si suspendieron el acto de elección de Porras para el cargo. Agregó que todo indica que no la suspendieron, porque si no el CSU se hubiera quedado en espera de la resolución final de estos, pero por el contrario ya se pronunció confirmando la elección. “No hubo tal suspensión y esto me indica que ya es procedente la juramentación”, resaltó el exmagistrado.

No obstante, advirtió que “lo más seguro es que grupos inconformes van a plantear amparo contra el CSU”, y si se da el caso considera que se incorporarían todos los demás que ya existan para que el pronunciamiento en uno valga por todos.

Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, opinó que según el estatus de los aspectos legales hasta este sábado 3 de julio, Porras ya puede ser juramentada y asumir el cargo en la CC porque ya se resolvieron todas las impugnaciones planteadas.

Referente a cinco acciones pendientes mencionados por Oliva, Ortiz explicó que la Ley de Amparo dice que alguien no puede asumir cuando estén pendiente de resolverse las impugnaciones, y que son conceptos que usan abogados, por lo que a su criterio lo resuelto por el CSU responde a impugnaciones. Pero los amparos son procesos legales distintos que no son un medio de impugnación, por lo que no cuentan como tales.

En este caso cita precedentes, como el reciente para la juramentación y toma de posesión de Nester Vásquez Pimentel, las cuales se llevaron a cabo aunque todavía había amparos pendientes de resolver.

“En el caso de Nester Vasquéz, el Congreso no esperó a que la gente apelara. Si nos guiamos por lo que se hizo con en el Congreso, la deberían de juramentar y tomar en cuenta ese precedente”, agregó.

José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN) refirió que no ha leído la resolución del CSU, pero expone dos elementos en esta elección que se deben tomar en cuenta en futuras elecciones.

El primero, es la preferencia académica, ya que en la Ley de Amparo, donde se señalan los requisitos especiales para los magistrados de la CC, se establece que habrá preferencia del órgano que lo designe -por experiencia o desarrollo profesional- y eso anteriormente se había entendido y usado por parte del CSU como que se iba a votar por alguien con experiencia académica o catedrático universitario para tener diversidad tanto académica como judicial en la CC.

Refiere que según tiene conocimiento esa fue la razón de la impugnación que provocó revisar la elección de Porras.

El segundo punto que menciona es que si bien se señala que la elección debe ser secreta, si eso aplica también para el CSU o si eso se podría aplicar también para el Colegio de Abogados. “Son dos puntos importantes que espero, porque no he visto la resolución, que se hayan fundamentado correctamente”, dijo Echeverría.

Expuso que en la situación actual sí pudiera ser juramentada por el Congreso, sin embargo, dijo que es probable que exista alguna impugnación de materia judicial a través de un amparo por quienes se pudieran haber visto afectados con tal resolución, por ejemplo, algunos de los otros postulantes que consideraban que ellos si tuvieran ese criterio de academia que señala la ley.

“Si no hay amparo o acción que retrase o someta a una revisión en materia constitucional o judicial la resolución del Consejo, sí pudiera ser juramentada, pero si lo hay probablemente vaya a demorar más tiempo su nombramiento”, añadió.

Al ser consultado si Porras podría tomar posesión con los 5 amparos pendientes de resolución en otros órganos, Echeverría comentó que es complejo porque bajo los parámetros que ha tenido la misma Corte, creería que no podría. Pero, agregó, que se ha visto criterios diferente tanto entre el Congreso y la Corte en cada situación, lo cual afecta la certeza jurídica entonces no me atrevería decirle de momento si pueda suceder o no”.

Respondió que de momento MCN no está preparando, ni tienen prevista alguna acción legal.

