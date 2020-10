Fallece el abogado Mauro Chacón, exmagistrado titular de la CC

El exmagistrado de la CC Mauro Chacón falleció este domingo 18 de octubre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El abogado Mauro Chacón, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) durante el período 2011 al 2016, falleció este domingo 18 de octubre a los 73 años debido a quebrantos de salud, confirmó la oficina de comunicación de la corte.

Chacón fue magistrado titular, nombrado por la Universidad de San Carlos, para la magistratura de 2011-2016 junto con Alejandro Maldonado, Gabriel Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Gloria Porras.

Presidió el tribunal en 2012.

“Su muerte me consterna porque lo conocí no solo en la magistratura sino como juez, que fue por muchos años”, señaló Roberto Molina Barreto, quien también fungió como magistrado en el mismo período. Aunque no siempre coincidían en los criterios de orden puramente constitucional, lo recuerda como un profesional con quien se podía dialogar, debatir y llegar a conclusiones.

Descanse en paz Dr. Mauro Chacón

Exmagistrado de este Tribunal pic.twitter.com/6ZMST7vPWJ — CC Guatemala (@CC_Guatemala) October 19, 2020

Chacón se graduó de Abogado y Notario en la Universidad de San Carlos en 1974, se especializó en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y obtuvo la Maestría Internacional en Derecho Procesal y Doctorado en Derecho por la Universidad de Rosario-Argentina.

Contribuyó en la formación de profesionales del Derecho como docente en la Usac.

El abogado Alejando Balsells mencionó que la muerte de Chacón es una gran pérdida: “era uno de los procesalistas más respetados del país, fue magistrado y se le consideró siempre como un hombre muy independiente, algo difícil en la CC”.

A criterio de Ovidio Orellana, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Chacón representó dignamente al foro de abogados durante su tiempo como magistrado.

