Félix Serrano: “he pensado dejar la Comisión, porque no tengo ningún interés personal”

Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana en entrevista con Prensa Libre sobre la resolición de la CC que regresa el proceso de postulación al comienzo. (foto Prensa Libre: Esbin García).

Félix Javier Serrano Ursúa manifestó que se siente decepcionado por la resolución y que luego de cuatro días de esta, se ha puesto a pensar si es conveniente que siga al frente de la Comisión o mejor hacerse a un lado del proceso para que otro rector se haga cargo.

El rector, quien atendió en su oficina de la Universidad Mesoamericana, dialoga de lo más tranquilo, acompañado en su escritorio de la imagen de la Virgen María Auxiliadora, parroquia donde oficia misa, la de un quijote, en la librera, una foto de él con San Juan Pablo II cuando estudiaba el doctorado en Roma y un dibujo de él cuando cambio la rosa de la paz en junio del 2018

¿Después de la resolución de la CC, cómo analiza lo resuelto por esta?

Este fallo en primer lugar tiene dos partes fundamentales, una se refiere a la integración de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia, por el amparo presentado por el magistrado (Noé Ventura) Loyo, se manifiesta que se debe repetir la elección de los 12 magistrados de salas de Apelaciones. El fallo desintegra a la comisión y por consiguiente lo actuado por ella queda totalmente nulo.

Los fallos de la Corte de Constitucionalidad los tenemos que acatar. Desde el punto de vista jurídico no queda más que acatarlos. Ahora bien uno se pregunta si es un fallo, en primer lugar correcto y desde el punto jurídico tienen la razón, si hubo un fallo en la integración, pues es un fallo desde el inicio, lo que no es entendible por qué se tardaron dos meses para emitir ese fallo, eso se tenía que resolver antes de la juramentación de la comisión, por lo tanto es un fallo tardío, es un fallo que en realidad deja muchas dudas sobre las motivaciones porque lo han realizado.

¿Qué motivaciones son las que usted ha podido percibir?

Las motivaciones que veo fundamentalmente es que son motivaciones ideológicas, los miembros de la Corte de Constitucionalidad desean que haya un grupo de personas afines a su ideología y por tanto uno bromeando podría decirles envíennos la lista y de esa manera nos evitaría el trabajo, porque en primer lugar el fallo se dio después de que se sabia quiénes eran las personas que iban a integrar la nómina y los que ya estaban excluidos y que iban a formar parte de esa nómina, ese fue un juicio que debieron haberlo hecho mucho antes.

Otra son razones políticas y esas son precisamente porque están pretendiendo que sea el próximo Congreso elegido, el que el 14 de enero tomará posesión, el que elija a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, es una decisión por tanto política, por lo que indudablemente hacen dudar mucho como en otras ocasiones de los fallos de la Corte de Constitucionalidad, haber si son fallos jurídicos o son políticos.

¿Usted que piensa de los fallos controversiales de la CC?

Es muy cuestionable el rol que la Corte de Constitucionalidad juega en nuestro país, y cuestionable desde el punto de vista de los principios generales del Derecho. Una república, un Estado democrático, republicano se constituye alrededor de tres poderes, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, aquí tenemos un cuarto poder que es el supremo, que es la Corte de Constitucionalidad, este los manda a todos, por lo tanto, que están haciendo los otros poderes.

En otros países del mundo la Corte de Constitucionalidad son una cámara o una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia, que estrictamente ve asuntos constitucionales, no cualquier amparo que en realidad se dé. La Corte Suprema de Justicia ha dejado de ser suprema, ya no lo es, la Corte Suprema de Justicia es la Corte de Constitucionalidad.

¿Quiénes estarían detrás para que sea el nuevo Congreso el que elija a los magistrados?

Yo lo que veo concretamente es que en Guatemala hemos dividido a la sociedad en dos tipos, corruptos y no corruptos. El pacto de corruptos está en el Congreso y está en los actuales magistrados de las Cortes, y por tanto hay que esperar a los no corruptos, supuestamente ellos son los que tendrán que elegir, bajo ese sistema maniqueísta que divide entre buenos y malos, negros y blancos, a la sociedad, de esta manera se está juzgando un poco todo, de tal manera que no se quiere que los corruptos elijan y esperamos que los no corruptos entonces tengan mejor elección.

¿Pero no se sabe si los nuevos no serán o no corruptos?

No sabemos, es una caja de pandora.

¿Cómo ve el trabajo de la Comisión? ¿Se viene abajo la ponderación?

El trabajo de la -postuladora de- Corte Suprema de Justicia se va todo, hay que comenzar desde cero. Es decepcionante porque en realidad 37 personas que estuvimos trabajando a veces hasta deshoras, para llevar adelante este proceso más 16 personas de la Universidad -Mesoamericana- que estuvieron como apoyo y que todo eso no se valore y además los gastos en los que incurrió el Congreso y el pueblo de Guatemala en infraestructura, alimentos y toda una serie de cosas, en tiempo gastado por abogados que no tienen un sueldo fijo, como los abogados litigantes, y que esto se venga abajo, es decepcionante.

¿Usted seguiría al frente de la comisión?

De momento tengo que seguir al frente de la Comisión, si pudiera hacerlo y dejar la Comisión, con muchísimo gusto, porque en realidad uno se pregunta si merece la pena ese trabajo.

¿Ha pensado dejarla?

Por supuesto que lo he pensado, en primer lugar, porque no tengo ningún interés concretamente personal, para mi los que tienen que ser elegidos deben ser los mejores, son los 26 sin tachas, por lo tanto, no tengo ningún interés, en segundo lugar, uno se pregunta ¿si merece la pena invertir tanto tiempo y recursos y todo lo demás para lograr quizá un granito de arena? Porque el sistema no permite grandes cambios.

¿Cómo sería si usted deja la presidencia?

Se debe de elegir un nuevo rector, la elección se lleva en el Congreso y el que salga electo presidirá la comisión. Yo en la próxima sesión de rectores en octubre comentaré sobre este tipo de cosas y estaré en las manos de los rectores.

¿Qué lo motivaría para seguir en la Comisión?

El trabajo que se ha hecho, aunque se ha destruido hay cantidad de materiales aprovechables, segundo lugar también un reconocimiento al personal de apoyo, que ha trabajado y que vean que ese trabajo no ha sido destruido. Y por otra parte creyendo que en Guatemala hay que hacer la lucha para que podamos dar pasos para una mejor justicia, para unos mejores jueces, para una mejor democracia.

¿Cuándo se podría saber si sigue o no en la presidencia de la comisión?

En la primera semana de octubre, después de que se reúna el foro de rectores, que se reúne el primer jueves de octubre.

¿Se ganaron batallas y que ahora se van a la basura?

Hay batallas concretamente por ejemplo una que fue importante fue el fijar un puntaje de 73 como mínimo, y si yo estuviera en la comisión pediría 80 puntos teniendo en cuenta el número de persona que obtuvieron 80 y voy a luchar primero por los 26 mejores y sino luego por los puntajes de 80, ahora que no me vayan a querer hacer caso y van a querer otro punteo, pero yo no voy a dar mi voto y voy a justificar que el compromiso es con los mejores y que por tanto no podemos dejar abierto el sistema de la tabla de gradación.

¿Cómo ve el fallo, sobre el Consejo de la Carrera Judicial?

El Consejo de la Carrera Judicial está en pañales y verdaderamente no tiene ni las personas, ni los recursos, ni los instrumentos para hacer el trabajo que está en su ley constitutiva, máxime que no tiene reglamento para hacer ese proceso. Por tanto, es un trabajo tremendo que se tiene que hacer, que no es nada fácil y que evidentemente supondría un retardo ‘sine die’ sin saber cuál va a ser el día que estos señores van a terminar y por tanto la ineficiencia de ellos y demás ha incidido en el fallo concretamente de las salas de Apelaciones.

¿Sólo eso estará atrás de esta resolución?

Yo quiero pensar más que simplemente es congraciarse con la Fundación Myrna Mack, el fondo el tema no tiene consistencia, por tanto, concretamente yo lo veo más así con la fundación Myrna Mack. Si ellos -el Consejo- no presentaron ni la documentación, ni los expedientes, ni la evaluación, que cuenta trae a colación que se hable de eso, no puede ser y la comisión de las cortes de Apelaciones tenía que haber seguido tranquilamente su proceso, sin impedimento de ninguna índole.

¿Cree que sería más fácil aprobar todos los instrumentos que ya estaban o se debería de hacer nuevos?

Se tienen que rehacer, no se puede iniciar todo el proceso desde el principio, concretamente por ejemplo el perfil, ya se tiene una serie de elementos y habrá que ver qué cosas se pueden ajustar, pero ya está, y los requisitos de inscripción, habrá que ver como se canalizan a través de la Carrera Judicial y a través de abogados que no pertenecen a la carrera judicial habrá que distinguir todo este tipo cosas, pero hay una serie de materiales muy válidos y tienen que ser aprovechadas.

Contenido relacionado

> Grupos interesados en Comisiones de Postulación prefieren inscribir a abogados de bajo perfil

> Magistrados de Apelaciones “acuerdan” planilla y eligen de inmediato representantes para la elección de la CSJ

> “Generar impunidad” es el interés que hay detrás de las comisiones de postulación de magistrados