Fentanilo: Qué es esta droga, qué provoca en el cuerpo y por qué es la favorita de los carteles mexicanos

Es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, y es precisamente por esos efectos que llevan a su alto nivel de adicción, como describe los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad (CDC, por su siglas en inglés).

Aunque hay dos tipos de fentanilo, el farmacéutico y el que es fabricado ilícitamente, ambos son sintéticos. En el caso de los pacientes, llega a sus manos cuando es recetado para tratar el dolor intenso, especialmente tras una operación y también se usa para el tratamiento de cáncer, según describen los CDC.

Qué provoca el fentanilo en el cuerpo

Las muertes por el fentanilo y otros opioides sintéticos están asociadas a las muertes por sobredosis. Pueden ser mortales hasta en pequeñas dosis.

Sobre sus efectos en el cuerpo, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse -NIDA-) indica que el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones.

Para describir el proceso de adicción, el NIDA explica que después de consumir opioides muchas veces, el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye. Esto produce que al consumidor le resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga y eso conlleva a que la búsqueda se apodere de su vida.

Los efectos del fentanilo en el cuerpo son:

Felicidad extrema

Aletargamiento

Náuseas

Confusión

Estreñimiento

Sedación

Adicción

Depresión respiratoria o paro respiratorio

Pérdida del conocimiento

¿Cómo se consume?

En su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente se puede encontrar como aerosol nasal, gotas para los ojos, aplicado en gotas en papel o en golosinas pequeñas.

El fentanilo fabricado ilícitamente, es conocido como IMF, por sus siglas en inglés, y se encuentra disponible en el mercado de drogas en diferentes formas: líquido, polvo, o apariencias modificadas.

De acuerdo a sitios especializados, el fentanilo en polvo se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, y se les da la forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados.

Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas y es posible que muchas personas no sepan que lo que consumen lo lleva incluido, he ahí que se vuelvan más dependientes hasta caer en una espiral de consumo que los lleva a un estado antinatural y finalmente tiene resultado letal.

Tal como describen los CDC, las drogas ilegales no tiene ningún control en su elaboración y su fórmula podría contener niveles mortales de fentanilo. Lo más complejo con esta sustancia sintética es que no se puede ver, no se puede percibir su sabor ni su olor.

Es casi imposible saber si las drogas fueron mezcladas con fentanilo, a menos que se analice el contenido con tiras de prueba. Estas son baratas y por lo general dan resultados en 5 minutos o menos, lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Aunque la prueba dé resultados negativos, debe tener precaución, ya que las tiras de prueba podrían no detectar drogas similares al fentanilo que son más potentes, como el carfentanilo.

Fentanilo fabricado ilícitamente

Aunque su uso comercial también está bajo observación, el que se fabrica en el mercado de drogas ilegales mantiene activadas las alertas debido a que su fórmula ha sido modificada y con otros componentes resulta muy adictivo y mortífero.

Las drogas sintéticas han ganado popularidad en los Estados Unidos y han atraído la atención de los narcotraficantes mexicanos, entre ellos está Ovidio “el ratón” Guzmán, presunto cabecilla de “Los Chapitos”, una organización que opera en el norte de ese país.

Las autoridades de México y Estados Unidos consideran que la célula del Cártel de Sinaloa liderada por el hijo del “Chapo” Guzmán, quien fue capturado el 5 de enero de 2023, es uno de las principales generadoras de drogas sintéticas de la región.

Por ese motivo, el recién pasado 13 de abril de 2023, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron crear un grupo contra este tipo de drogas y el tráfico de armas. Uno de los objetivos es reducir el flujo de precursores químicos que permite la producción de drogas como el fentanilo.