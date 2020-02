Fiscalía sin citar a exfuncionarios que se reunieron con Mario Estrada

José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, Alfonso Alonzo, extitular de Ambiente y Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia también participaron en la reunión con Mario Estrada. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Fiscalía de Delitos Administrativos no ha citado a los exministros de Ambiente, Alfonso Alonzo; al exjefe de la cartera de Comunicaciones, José Luis Benito; al expresidente Jimmy Morales, ni a ningún otro funcionario que estuvo en la reunión que se celebró con gallina en crema con loroco, en la hacienda del expresidenciable Mario Estrada en Jalapa.

El jefe fiscal Melvin Medina explicó mediante mensajes de WhatsApp que la investigación continúa abierta; sin embargo, no han citado a ninguno de los exministros, según confirmó el pasado 23 de enero. Los exministros; el secretario de Comunicación, Alfredo Brito y diputados participaron en el encuentro.

Alonzo y Benito perdieron su inmunidad el pasado 14 de enero cuando entregaron sus cargos al gobierno entrante de Alejandro Giammattei. Asimismo, Brito dejó de fungir como secretario de Comunicación.

Mientras que el exgobernante Morales adquirió derecho a antejuicio el mismo día que entregó su cargo, cuando fue juramentado a media hora que llegará el 15 de enero, como diputado por el Parlamento Centroamericano junto a su compañero de fórmula, Jafeth Cabrera.

La reunión

Según confirmó Morales, la reunión se realizó el jueves 4 de abril de 2019, en la finca de Estrada, porque atendió una invitación para comer. El expresidente dijo que durante el encuentro charlaron sobre las elecciones y de un proceso de transición “ordenado”. Además, añadió que era común que los candidatos a la presidencia le pidieran reuniones porque estaban en un proceso electoral.

Sin embargo, el exfuncionario después dijo que se reunió con Estrada para comer gallina en crema con loroco y negó que discutieran temas políticos. Morales además afirmó que por ese encuentro se crearon muchas especulaciones.

El 30 de abril, durante una citación en el Congreso, César Orlando Ramírez, titular de la Secretaria de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), dijo que Benito también estuvo reunido con Estrada. Ese mismo día, el jefe de Comunicaciones confirmó que estuvo reunido en la finca del expresidenciable junto a Alonzo y otros diputados, sin detallar quienes. Casi 15 días después de la reunión, el expolítico jalapaneco fue capturado junto a Juan Pablo González Mayorga -tercer secretario de UCN- en Miami, Florida, Estados Unidos, por conspiración para el tráfico de drogas y armas a ese país a cambio de recibir US$12 millones para su campaña electoral a supuestos integrantes del cártel de Sinaloa.

Además, fueron acusados de planificar el asesinato de rivales políticos, entre ellos la exfiscal general Thelma Aldana y a dos fiscales del Ministerio Público (MP). Además, Estrada habría ofrecido entregar al cárcel altos mandos

Sin citarlos

El exministro Alfonso Alonzo confirmó que la fiscalía no lo ha citado después que perdió su inmunidad y añadió que son sus defensores quienes se están encargado de los temas legales. “Teníamos -él y sus abogados- conocimiento que esa investigación se lleva a cabo desde el año pasado y estamos a la disposición de los tribunales y del MP”, afirmó el exfuncionario.

Agregó que, “son temas administrativos que en su momento se cerrarán. Estoy a la disposición de cualquier investigación. Soy un libro abierto y he actuado con base a la ley, siempre”.

Asimismo, el secretario de Comunicación de la Presidencia afirmó que tampoco la fiscalía lo ha citado por estar en la reunión con Estrada. “Como exsecretario de Jimmy Morales yo siempre le acompañé y ahí no sucedió nada malo. En el momento que se requiera mi participación para declarar, estoy dispuesto a presentarme. Aunque a mí no me han notificado nada sobre esa investigación”, añadió.

Mientras que el exministro de Comunicaciones José Benito indicó que tampoco ha sido citado por la fiscalía.

Acuerdos para ganar libertad

Estrada se declaró inocente pero luego cambió de parecer y aceptó la acusación de la fiscalía en octubre pasado. La audiencia en la que se le impondría la sentencia estaba prevista para el pasado 24 de enero; pero fue aplazada para el 10 de febrero. Ayer, de nuevo quedó suspendida, se prevé que hoy se conozca el fallo. El juez a cargo anunció que no dictará un veredicto menor a cinco años de cárcel.

El también excongresista evitó ser juzgado ante una Corte y también buscó la reducción de su condena, pero la decisión la tomará el juez.

El expolítico siguió el camino de narcotraficantes guatemaltecos para lograr una negociación con las autoridades estadounidenses, como el caso de Marllory Chacón Rossell, mejor conocida como la “Reina del Sur”.

La guatemalteca salió de la cárcel de máxima seguridad en Tallahassee, Florida, en febrero de 2019, luego de permanecer encarcelada por cuatro años y medio por lavar dinero producto de narcotráfico y por introducir droga en Estados Unidos.

Aunque Chacón Rossell fue condenada de narcotráfico en EE. UU., la Fiscalía contra la Narcoactividad no tiene abierta ninguna investigación en su contra en Guatemala. El fiscal Allan Ajiatas confirmó que la única investigación que existía en su contra fue por lavado de dinero, pero está a cargo de la Fiscalía que investiga el blanqueo de activos.

Un caso diferente es el del exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas, quien regresó en junio de 2017 al país, luego de permanecer 25 años preso por narcotráfico en EE. UU. Ajiatas confirmó que la fiscalía no lo investiga porque no existe ninguna denuncia en su contra por trasiego de drogas.

Según notas de prensa, en ese entonces, la Procuraduría General de la Nación (PGN), indicó que al volver el exjefe edil solventaría su situación jurídica porque existían dos casos abiertos en su contra en Guatemala.

Otro de los casos relevantes es Byron Alcides Berganza, quien salió de prisión en diciembre de 2015, luego de estar encarcelado 12 años por narcotráfico en Estados Unidos. Según notas de prensa, Berganza fue un narcotraficante importante para las autoridades estadounidenses, en Guatemala tenía la protección de militares.

Ajiatas explicó que, si existe alguna investigación en el país que no entorpece una extradición, la causa contra el sospechoso continúa, toda vez no esté sujeto a ningún proceso.

Añadió que, si extraditan a la persona y no tiene investigaciones en Guatemala, no es necesario abrirle ningún expediente.

