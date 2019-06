Fiscalía solicita nueve años y tres meses de prisión para Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla

“Los delitos que tenemos acá son faltas administrativas", dijo Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno escucharon las conclusiones en el debate contra Medrano y otras seis personas acusadas de asociación ilícita, fraude y estafa.

El fiscal Mauro Franco recordó la investigación relacionada con las irregularidades por la construcción de 200 viviendas en Chinautla.

“Fue la Contraloría General de Cuentas (CGC) quien planteó la denuncia por supuestas anomalías en el evento denominado ‘Construcción de vivienda digna’. De ahí surgió el caso que nos tiene acá hoy”, indicó Franco.

El representante del Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Décimo Tercero Penal imponer a Medrano seis años y tres meses de prisión por peculado por sustracción y tres años de cárcel, por abuso de autoridad, para totalizar nueve años y tres meses de prisión.

Para los que integraron la junta cotizadora, el fiscal solicitó imponer la pena de seis años y tres meses por fraude. Se trata de Maritza Ortiz Veliz, Judith Magalí Soc Guzmán, Eduardo Adqui Ortiz, Marlon Alberto Álvarez Colop, Heidi Carolina Rodríguez Retana y Josué Alexander Colindres Pérez, a quienes el MP solicitó que sea absuelto por asociación ilícita. debido a que no se acreditó ese delito.

Le otorgan la última palabra

El Tribunal escuchó las últimas peticiones de los acusados. Medrano se refirió a que sí cometió faltas administrativas, pero no delitos penales y que el caso es político.

“Los delitos que tenemos acá son faltas administrativas, en ese sentido no es penal esto. Desgraciadamente trae consecuencias para el resto de los compañeros. Admito que las faltas sí fueron cometidas, pero no delitos”, se refirió Medrano.

Rodríguez Retana dijo que no ha cometido actos ilícito. “Esto me afecta y me ha afectado desde hace más de tres años”, manifestó.

Soc Guzmán pidió a los jueces que la declaren inocente. “Este caso me ha cerrado puertas profesionalmente”, expuso.

Adqui Ortiz centró su petición a los jueces en que “nunca me he apoderado de algo que no sea mío”.

Álvarez Colop recordó que no se realizó alguna defraudación al Estado y Colindres Pérez dijo que no se comprobó su participación, por lo que debe ser liberado de los cargos.

Deliberación

Los jueces finalizaron el debate y estarán en deliberación hasta el 25 de junio próximo cuando citaron a las partes para la lectura de la sentencia.

Según la acusación y las pruebas del MP, el proyecto habitacional estaba dirigido para el área urbana y rural de la localidad.

La construcción de las casas debía contar con cimentación, muros reforzados, ventanas, puertas y techos.

Medrano le cambió de nombre al proyecto por “Techo Mínimo” y así modificó las especificaciones del proyecto, ya que se quería ejecutar 899 viviendas tipo galeras.

El proyecto fue autorizado por Medrano el 15 de marzo del 2013.

En prisión desde 2016

Medrano fue detenido el 2 de febrero del 2016, señalado por este proceso penal.

El Tribunal Octavo Penal condenó a nueve años de prisión -tres conmutables- a Medrano el 20 de julio de ese año por haber avalado el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) a la empresa Grupo Dinámica Constructiva, S.A.

Sin embargo, el 14 de noviembre siguiente, la Sala Décima recortó la pena por abuso de autoridad de dos años de prisión conmutable –Q100 diarios– y por concusión, a cuatro años de prisión, a razón de Q50 por día.

Medrano también espera debate en el Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por el juez Pablo Xitumul, por el caso Negocio de Familia.

