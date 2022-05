Guatemala: más de 200 mujeres han sido víctimas de femicidio en 2022 y familias piden que se haga justicia

Un problema que preocupa es que uno de cada dos agresores aún no ha sido identificado ni procesado penalmente por sus actos, de acuerdo con las propias estadísticas de la Fiscalía.

Asimismo, se estima que cada día cinco mujeres son desaparecidas. Actualmente, hay 663 alertas Isabel Claudina activas. En todo el año se han activado 5 mil 681 y, según el ente investigador, el 90 por ciento de mujeres han sido localizadas.

Los delitos contra las mujeres y niñez son los más denunciados en el sistema de justicia guatemalteco.

Hasta el 7 de mayo pasado, el 30 por ciento por ciento de las denuncias que ingresaron afectaron a estos grupos en condición de vulnerabilidad.

Son 203 denuncias que ingresan a diario y de las cuales solo se ha resuelto el 28 por ciento, es decir, tres de cada diez.

Exigen justicia por Luz María López

Uno de los crímenes más notorios fue el femicidio de Luz María López en enero de 2021. El principal sospechoso es el esposo de la víctima, Jorge Rafael Zea, quien podría iniciar juicio el próximo 26 de julio.

Este domingo 15 de enero, con ocasión de que se avecina el 17 de mayo, fecha en que Luz María cumpliría años, familiares y amigos se reunieron en la zona 2 capitalina, cerca del lugar donde fue encontrado su cuerpo, para exigir justicia a las autoridades.

Para conmemorar la fecha, Ada Morales, madre de la víctima, preparó un pastel como lo acostumbraba cada vez que era su cumpleaños.

“Nunca más lo voy a volver a hacer, este fue el último pastel que yo partí para mi hija con todo mi amor, con tanto dolor, pero lo quería hacer para compartir con las personas que están conmigo en la lucha”, dijo.

En medio de la conmoración por el cumpleaños de Luz María, los asistentes pidieron justicia. Ada espera que el Organismo Judicial (OJ) tome el proceso por el crimen de su hija con la seriedad que se merece.

“Queremos una justicia pronta para ya no estar con el pendiente abierto, porque tenemos abierta esta llaga, este recuerdo de todo lo que pasó mi hija…fue quemada aun estando viva, no es justo que se tenga ese recuerdo tan terrible y que no se pueda cerrar rápido”, recordó.

En Guatemala, el promedio de años de condena a los responsables de femicidio es de 12 años y una caución de Q6 mil 163, según los registros. Sin embargo, las pérdidas son irreparables.