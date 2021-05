Gustavo Alejos denuncia presiones por parte del ministro de Gobernación y esto dice el funcionario

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, procesado en el caso Comisiones Paralelas 2020. (Foto: Hemeroteca PL)

Gustavo Alejos Cámbara, procesado por el caso “Comisiones Paralelas 2020” y preso en la cárcel Mariscal Zavala, denunció “presiones y amenazas” por parte del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, por lo que solicitó que se le otorguen medidas de seguridad.

Por medio de un oficio, Alejos Cámbara informó al Juzgado de Mayor Riesgo D y al Ministerio Público (MP) que ha sido presionado y amenazado por Reyes, quien, según él, le ha dicho que lo trasladará a otra área de la cárcel de Mariscal Zavala, donde guarda prisión.

“Durante las últimas semanas he venido sufriendo una presión de parte del señor ministro de Gobernación, quien ha venido poniéndome en mal con los demás reclusos y amenazándome con trasladarme a un área de bartolinas”, dice una parte del escrito enviado por Alejos.

Asegura que esas presiones se han dado durante visitas que Reyes ha hecho a esa prisión, y que le genera dudas sobre si esa es una atribución que le corresponde, pues entiende que los traslados de reos son responsabilidad del director del Sistema Penitenciario, por lo que lo califica como “una cuestión puramente antojadiza” porque no tiene ningún problema con reclusos.

Asegura que un traslado de ese tipo violaría sus derechos y pondría en peligro su vida, aunque no especifica por qué. Además, solicita que se le concedan las medidas de seguridad necesarias para su caso.

Niega señalamientos

En tanto, Gendri Reyes, ministro de Gobernación, negó este jueves 13 de mayo los señalamientos hechos por Alejos y asegura que en su calidad de ministro de Gobernación no ha tenido contacto con los reos de ninguna prisión.

Además, dijo que en el Sistema Penitenciario (SP) lo que se hace es fortalecer las medidas de control en los ingresos a las prisiones, y que esto se implementa en todas las cárceles del país y no solo en Mariscal Zavala.

“No tengo conocimiento de ese tema. Lo que se está haciendo en el SP es poder tener más control. Se mandó a instalar cámaras de vigilancia para poder controlar tanto los ingresos y las salidas de las cárceles. En ningún momento he tenido contacto con los privados de libertad. En mi calidad de ministro de Gobernación he ido (…) no solo a Mariscal Zavala sino a varias cáceles del país para supervisar las acciones que le corresponden al SP”, dijo Reyes.