La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó este viernes 26 de abril sobreseimiento a favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, con lo que se cierra el caso Construcción y Corrupción.

Durante la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina fuera enviado a juico por los de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada; sin embargo, la jueza beneficio a Sinibaldi y cerró el caso.

A Sinibaldi se le señalaba de haber integrado una estructura que supuestamente efectuaba cobros y pagos ilegales. Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

Luego de conocer la resolución, Sinibaldi se pronunció al respecto y arremetió contra la exfiscal general Thelma Aldana y exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) al asegurar que los procesos en los que ha sido implicado son parte de una persecución política.

“Ha sido un proceso complicado y largo. Quiero comentarles que he sido sobreseído en cuatro casos, no tengo falta de mérito en un quinto, es decir, el día de hoy después de más de cuatro años de trabajo con mi equipo legal, puedo decirles con tranquilidad que he sido sobreseído en todas las acusaciones políticas que presentó Thelma Aldana, Iván Velázquez, Sandoval y su equipo en mi contra”, dijo Sinibaldi.

Añadió que no ha sido beneficiado por la justicia, sino que “he contado una defensa técnica profesional. Hemos sido disciplinados en todo el proceso y hemos aprovechado todas las herramientas que nos da el sistema de justicia guatemalteco”.

Agregó que las resoluciones que se han dado en los casos en los que ha sido procesado “denota que las acusaciones que planteó en su momento Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Iván Velázquez con bombos y platillos en los medios de comunicación, pasando encima de cualquier derecho que tiene un guatemalteco a la presunción de inocencia, fue un circo”.

Sinibaldi ha sido procesado por varios casos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos Construcción y Corrupción, Transurbano, Arcas y Odebrecht.

Apeló contra exasistente

Cruz Toscano dictó prisión preventiva el 12 de marzo pasado contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga y seguirá proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.