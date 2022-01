Jueza señala fallos del MP en pesquisa contra José Luis Benito a quien ligó a proceso en Caso Libramiento de Chimaltenango

La jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso penal este viernes 28 de enero al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por el delito de fraude. Durante la audiencia, la juzgadora recriminó al Ministerio Público (MP) porque la sindicación de la Fiscalía contra la Corrupción “es pobre”.

El exfuncionario del expresidente Jimmy Morales, de 42 años, tenía una orden de captura desde octubre de 2020.

Durante la audiencia de este viernes, la jueza Silvia de León expuso datos de la investigación de la Fiscalía y remarcó que cuando la empresa Conasa, encargada de la construcción del libramiento de Chimaltenango, tenía dudas si podía o no seguir obteniendo adjudicaciones para esa obra, el ministro José Luis Benito pidió que se publicarán bases de licitación.

Además de haber sido ligado a proceso, la jueza determinó que Benito guarde prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zabala.



Según la investigación, Benito (en esa época) no había firmado -el 8 de octubre de 2018- contrato de modificación del tramo de vía que Conasa ya no construiría por dudas, pero ya había instruido a nuevas bases de licitación, las cuales, según el análisis de la jueza, fue un proceso que ganó Renova Ingenieros, una empresa que fue creada con capital y maquinaria de Conasa.

“El Ministerio Público sigue complaciente porque jamás imputó lavado de dinero y otros activos a Conasa y jamás imputó testaferrato a Renova Ingenieros”, reprochó la jueza Silvia de León.

Durante la exposición de su argumentación detectó indicios de irregularidades en “la fluctuación de precios” y la razón que dio Conasa para no continuar construyendo 2.3 kilómetros del libramiento de Chimaltenango.

“Lo tiene, no lo tiene o me lo está ocultando”, recriminó la jueza a la fiscal que del casos por estimaciones y documentos que no aparecen en el expediente de imputación de Benito.

Además, la jueza señaló al MP de no haber mostrado los mensajes extraídos de celulares confiscados a otros implicados en el caso y en los que Benito ordena ayudar a Renova Ingenieros. La jueza asegura que ella misma fue quien ordenó que esa información se extrajera de los aparatos confiscados.

Dichos mensajes fueron encontrados en un teléfono celular de José Mario Muñoz Estrada, quien fungió como coordinador de supervisión de construcciones de la Dirección General de Caminos.

En tanto, la Fiscalía contra la Corrupción en la audiencia de primera declaración solo señaló al exmnistro de Comunicaciones de haber avalado la actuación que hizo la Junta de Licitación para favorecer con adjudicación a Renova Ingenieros.

La Fiscalía en la exposición de la sindicación a Benito no mencionó los derrumbes, inundaciones y deterioro de muros que ha registrado el libramiento de Chimaltenango.

El exministro de Comunicaciones había sido declarado prófugo de la justicia y era buscado por la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) en más de 120 países.

El dinero que se vincula a Benito, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, se localizó durante un operativo el 16 de octubre de 2020, e iba a ser repartido entre al menos 22 personas por Benito.

Tras su captura el exfuncionario del Gobierno de Morales fue trasladado a una prisión en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en el norte de la capital guatemalteca, donde hay más de 200 reos de alto perfil.

Los fondos fueron extinguidos por resolución judicial y pasaron a poder del Estado y en junio de 2021 la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio los distribuyó entre seis instituciones públicas, que incluyeron al MP y el Organismo Judicial.

Benito fue ministro de Comunicaciones guatemalteco entre abril de 2018 y enero de 2020, cuando el expresidente Jimmy Morales entregó su cargo.

Piden suspender audiencia

La defensa del exfuncionario insistía en que se suspendiera audiencia para analizar expediente debido a dificultades para abrir archivos digitales por carecer de un programa, pero la jueza lo rechazó con el argumento de que la primera declaración sería prolongada y la defensa tendría tiempo para analizar el expediente.

Además, en principio se había negado a rendir declaración, pero luego el abogado Jonathan Villatoro González confirmó que el exministro sí brindará su declaración.

Además, la jueza rechazó entregar las actuaciones judiciales a los abogados del exministro por estar pendientes algunas capturas.

