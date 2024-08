El Gobierno de Guatemala destituirá y emprenderá acciones legales contra el abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que representó el Estado en el caso Libramiento de Chimaltenango, pues debido a un mal procedimiento no se logró que los dos constructores confesos de fraude pagaran Q21 millones en reparación digna, y en cabio fueron condenados a cancelar Q350 mil cada uno.

El pasado 26 de julio, dos directivos de la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa) y Renova Ingenieros, Sociedad Anónima aceptaron cargos de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango, una “megaobra” de Q528.6 millones que desde su inauguración, en 2019, ha sido afectada por derrumbes e inundaciones; sin embargo, la Jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, los condenó a pagar por reparación digna al Estado de Guatemala Q350 mil a cada uno, porque la PGN no sustentó los requerimiento para que los constructores cancelaran Q21 millones.

Previo a eso, Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, Sociedad Anónima, fueron condenados por fraude a 5 años de prisión, pero al haberse sometido al procedimiento de aceptación de cargos, la pena quedó en 3 años y 4 meses.

La jueza Domínguez señaló que las peticiones de la PGN respecto a la reparación digna en dicho caso no podían ser atendidas porque no fueron debidamente acreditadas, al referirse a un informe que no fue adjuntado al expediente.

Por lo anterior, este lunes 5 de agosto el presidente Bernardo Arévalo dijo que el abogado de la PGN que representó al Estado en el proceso de reclamo de reparación digna será destituido y objeto de denuncias penales, debido a que incumplió instrucciones giradas por parte de las autoridades competentes.

Sin que se diera a conocer el nombre del abogado, Arévalo dijo en conferencia de prensa que “va ser destituida la personas responsable de no hacer la gestión que se le había ordenado”.

Agregó que el procurador general de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pinetta, dio la instrucción que la demanda del Estado fuera por Q21 millones, pero esta no se cumplió por parte del abogado que representaba a la PGN en ese momento.

“Contra esta persona se pondrá la destitución y las denuncias correspondientes por el hecho de haber incurrido en ese acto”, agregó Arévalo.

También señaló que tienen la documentación que muestra que la instrucción era otra.

Detalles

El Libramiento de Chimaltenango desenreda el tránsito en la carretera Interamericana en Chimaltenango y fue inaugurada en 2019 por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) a un costo US$68.3 millones (Q528.6 millones), pero pese a esa fuerte inversión, el tramo se desmorona con las lluvias y, según sectores, ejemplifica la corrupción en el país.

Pero dos años después, la carretera sufre seriamente en invierno; además, el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto.

La primera lluvia del año en que Morales inauguró el tramo fue el prólogo de una novela sin final, con inundaciones continuas y deslizamientos de tierra que han desnudado una polémica carretera de taludes con revestimientos de un concreto que se desmorona en varios sectores con cada acumulación importante de agua.