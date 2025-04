Gobierno presenta amparo en contra de la fiscal general del MP por “criminalizar” a los pueblos indígenas

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, junto a su Gabinete de Gobierno, la vicepresidenta Karin Herrera, y autoridades indígenas ancestrales de Guatemala brindaron conferencia de prensa con relación a la captura de dos exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán.

En la conferencia en el Palacio Nacional este martes 29 de abril, Arévalo indicó que están unidos para reivindicar una construcción democrática.

“La criminalización de Luis Pacheco y Héctor y Héctor Chaclán, la criminalización de autoridades indígenas y la criminalización de cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate a la corrupción, es un ataque a todos los pueblos del país, a los cuatro pueblos de Guatemala”, dijo Arévalo.

Además, señaló criminalización contra jueces, fiscales probos y periodistas independientes.

Afirmó que estos embates se suman a actos de hostigamiento a miembros del gabinete de gobierno mientras “constatamos cómo gravísimos casos de corrupción y gravísimos casos cometidos por el crimen organizado quedan en total impunidad, casos que realmente han tocado la salud, la educación, el bienestar y el desarrollo social del pueblo de Guatemala”.

“Al pueblo digno de Guatemala le decimos, estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de la impunidad, es el momento de hacer escuchar su voz contra el uso abusivo de las instituciones de justicia como armas para atacar a quienes construimos la democracia y buscamos el desarrollo para todos”, según Arévalo

Añadió: “Por eso, ante la actual agresión que se lleva a cabo desde el Ministerio Público en contra de los pueblos originarios y de la defensa de la democracia, anunciamos primero que desde la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y en coordinación con las autoridades indígenas ancestrales, las organizaciones de sociedad civil, representantes de la academia, del sector religioso y representantes de organismos internacionales se presentó una acción de amparo contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público”.

Dijo que esta acción busca que se garantice el debido proceso de los liderazgos de los pueblos indígenas “ahora espuriamente criminalizados”.

El amparo fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Arévalo aseguró que no actuará fuera del marco de la ley ni se romperá el orden constitucional sobre la situación de la fiscal general, Consuelo Porras.

El mandatario agregó que el amparo busca que se de protección a los pueblos indígenas “ante la clara inobservancia del Ministerio Público de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias de organización social de los pueblos indígenas, lo que pone en riesgo la responsabilidad del Estado de Guatemala ante sus obligaciones internacionales”.

“Que la fiscal general se comprometa con el legítimo ejercicio de los liderazgos indígenas que actúan de conformidad con sus asambleas y no a título personal, que se declare la arbitrariedad de catalogar como actos terroristas estos ejercicios legítimos del derecho de protesta y libre expresión de los pueblos indígenas”, afirmó.

Informó que están activando las vías nacionales e internacionales de verificación de justicia y de protección de los derechos humanos, “porque el mundo debe estar atento a las graves y constantes violaciones de derechos fundamentales que un grupo corrupto está perpetrando”.

Arévalo manifestó: “Insistimos en exigirle la renuncia a Consuelo Porras y en la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, una reforma fundamental para recuperar a nuestras instituciones de justicia de la gavilla corrupta que le han quitado su dignidad”.

“¿Alguien me puede decir cuáles son los caminos legales que no estamos haciendo? yo le puedo decir cuáles son los caminos ilegales que no vamos a hacer", dijo el presidente Arévalo sobre la permanencia de Consuelo Porras en el cargo.

Representantes de los pueblos indígenas señalaron que son víctimas de “criminalización” y afirmaron que defenderán su dignidad en la lucha por la democracia.

El 23 de abril recién pasado, Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, fue capturado afirmó el Ministerio Público. Ese día también capturado Héctor Manuel Chaclán Batz.

Pacheco, quien lideró protestas contra la fiscal general Consuelo Porras en 2023, fue nombrado viceministro el 22 de agosto de 2024.

El 25 de abril, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exmiembros de los 48 Cantones de Totonicapán, fueron ligados a proceso por terrorismo y obstaculización a la acción penal derivado de las manifestaciones del 2023 en Guatemala.