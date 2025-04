Vicepresidenta Karin Herrera no se redujo su salario, pero el Gobierno ordenó reajuste en los gastos de representación

La vicepresidenta Karin Herrera respondió a la publicación de Prensa Libre que señala que no redujo su salario, como había prometido, y explicó el motivo.

El Gobierno de Guatemala se pronunció este 3 de abril respecto al salario de la vicepresidenta Karin Herrera y anunció que el presidente Bernardo Arévalo ha ordenado la reducción de los gastos de representación de la Vicepresidencia.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo explicó que la reducción total de los salarios del binomio presidencial no se implementó en su totalidad, por lo que Arévalo instruyó al ministro de Finanzas Públicas aplicar la reducción acordada a los gastos de representación de la Vicepresidencia, asegurando que esta medida es “acorde a los compromisos asumidos con el pueblo de Guatemala”.

Este anuncio surge después de que Herrera publicara, media hora antes, un comunicado en el que aseguraba que constitucionalmente no era posible reducir su salario.

La nota publicada por Prensa Libre reveló que, pese a su promesa de reducir su sueldo tras la primera vuelta electoral de junio de 2023, la vicepresidenta no solo mantiene el mismo salario, sino que percibe un monto mayor que el del presidente Arévalo, convirtiéndose en la funcionaria mejor pagada del país.

En su respuesta, Herrera explicó que sí realizó las gestiones internas para evaluar la viabilidad de la reducción salarial, pero los análisis técnicos y jurídicos concluyeron que no era posible debido a restricciones constitucionales.

"Como vicepresidenta, ante la solicitud realizada en su momento por el presidente de la República, instruí que se realizaran las gestiones internas para la reducción del salario. Ante ello, se analizó la viabilidad jurídica y las consecuencias que conllevaría esa acción. De tal cuenta, los dictámenes técnico y jurídico concluyeron que no era viable constitucionalmente reducir el salario, ya que corresponde a un derecho adquirido y el salario ha sido asignado al cargo y no a mi persona", se lee en el comunicado.

Herrera subrayó que el monto que recibe fue fijado desde 2004 y que una reducción podría tener repercusiones legales futuras.

Aseguró que los documentos correspondientes fueron enviados a las instancias necesarias, sin que se requiriera un seguimiento posterior.

Además, defendió su gestión: He cumplido con todas las obligaciones que me impone la Constitución y con el mandato que me otorgó el pueblo de Guatemala, generando resultados en beneficio de la población, especialmente impactando en la niñez y adolescencia, el empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento de la ciencia como medio para la transformación social y las acciones para la protección de la población migrante.

Por último, la vicepresidenta argumentó que su salario es un derecho irrenunciable, respaldado por la Constitución: Según el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el salario es un derecho irrenunciable y corresponde al trabajo que se realiza. He trabajado incansablemente en beneficio de la población y lo seguiré haciendo con el mismo compromiso que asumí desde el primer día de mi gestión.

La respuesta de Herrera llega en medio del debate sobre los ingresos de los altos funcionarios del Gobierno y otros organismos del Estado, como el Legislativo, y la expectativa ciudadana respecto al ofrecimiento de la reducción de sueldos en la administración pública.

Lea también: Congreso paraliza sesiones esta semana y evitan conocer tema de salarios y de Junta Directiva