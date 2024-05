Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acudieron este viernes 24 de mayo al Congreso de la República para presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión Pesquisidora que conoce el antejuicio en su contra por una denuncia de supuesto “fraude” en la segunda vuelta de elecciones, presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Los magistrados fueron citados de manera individual en distintos horarios, debido a que cuatro de los togados se encuentran procesados por el delito de fraude, por supuestas irregularidades en la adquisición del TREP, y en la resolución se ordena que no pueden tener acercamiento con el personal o las instalaciones del TSE, como parte de las medidas sustitutivas de las que gozan en estos momentos.

Para la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, se trata de un “juicio político” y argumentó que no puede existir un “fraude”, ya que el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), sobre el cual recaen las acusaciones, solo permite conocer tendencias la noche de las elecciones, pero no es vinculante con los resultados finales, con los cuales se acreditan los cargos.

“Es un resultado (del TREP) preliminar que no se puede oficializar. Lo que lamentamos es gastar tanto dinero y tiempo del Estado en un tema que no tiene incidencia en la nominación de cargos. No sabemos que esto tiene que ser una perversidad, pero no tiene fundamento legal”, manifestó Alfaro.

Alfaro fue la primera en ser escuchada por los integrantes de la Comisión y fue acompañada por varios directores y encargados de las dependencias del TSE para exponer sobre el funcionamiento del sistema utilizado para transmitir los resultados.

Denuncia

El 25 de agosto del 2023, cinco días después de la segunda vuelta de elecciones, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), a través de su secretario general, Víctor Guerra.

En esa elección, el actual presidente de la República, Bernardo Arévalo, logró dos millones 441 mil 661 votos (58.01%) superando el millón 567 mil 472 votos (37.24%) de Sandra Torres de la UNE, con lo cual le ganó ese segundo balotaje.

Sin embargo, la agrupación partidaria denunció supuesta duplicidad de actas, precipitación en el escrutinio de las actas, además de un aparente uso alterno de otro sistema diferente al TREP y una supuesta “desobediencia” de los magistrados del TSE al amparo número 4889-2023, donde se les ordenó velar por la “veracidad y certeza” de los datos de las elecciones.

“Es un juicio político de alguien que no ha conseguido esa voluntad ciudadana, y esa confianza del voto ciudadano porque el que premia al candidato que le da la oportunidad de tener la gobernanza es el pueblo a través del voto, y si la población desde la primera vez que participó no la ha considerado para ser nuestra presidenta el TSE no puede hacer nada”, expuso Alfaro al referirse a la excandidata presidencial, Sandra Torres, de cuyo partido surgió la denuncia.

Discusión

Por momentos hubo tensión en la reunión, derivado de las preguntas hechas por el diputado del bloque Vamos, Mynor de la Rosa, quien cuestionó el valor del TREP, que ascendió a Q148.5 millones, pese a que, en el expediente el antejuicio es por el uso y no por la compra, ya que por la adquisición ya existe un caso por el cual, cuatro magistrados titulares del TSE se encuentran procesados.

“Le contesté por el respeto que nos deviene y vamos a contestarle todo lo que necesite, pero, ¿qué tiene que ver el precio con la pesquisidora señor diputado (de la Rosa)? Porque fuimos llamados para el fraude que ellos dicen que se cometió en el TREP. En el TREP no se puede cometer fraude. Lamento mucho que un partido de tantos años (Vamos) no conozca que el TREP no da resultados oficiales”, expuso Alfaro.

Además, Alfaro cuestionó a los diputados sobre que sus curules ganadas no devienen de los resultados del TREP.

“Me ha quedado claro a quien le debo mi curul y en ese sentido por eso que me estoy esforzando en lo particular en hacer un trabajo objetivo. Lamento mucho si mis preguntas han sido malinterpretadas”, expuso De la Rosa al responderle a la presidenta del TSE.

Análisis

Estas fueron las últimas audiencias llevadas a cabo por la Comisión Pesquisidora que ahora debe enfocar el trabajo en el análisis para elaborar el informe que debe ser entregado al pleno del Congreso. En el informe debe establecer si es recomendable o no retirar la inmunidad de los magistrados del TSE.