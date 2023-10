Ministerio Público solicita retiro de inmunidad contra el diputado Samuel Pérez

Señaló que la referida publicación fue acompañada del mensaje “Declaratoria de Guerra. La CC manda al Ejército a las calles” manifestación que al ser compartida ante la opinión pública posiblemente puede generar desestabilización al Estado Democrático de Derecho que debe imperar en la República de Guatemala.

De acuerdo con el MP, aunado a esto, se presume que publicaciones como esta “pueden prestarse para que grupos de personas aprovechen la coyuntura nacional y puedan atentar en contra del régimen jurídico y democrático del Estado de Guatemala, por tanto, se considera que pueden ser constitutivos de ilícitos penales y encuadrar en hechos que atentan contra la seguridad interior de la Nación”.

Explicó que el tipo penal de actividades contra la seguridad interior de la Nación está regulado en el artículo 390 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, que en el numeral 1 establece que “Serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de trescientos a tres mil quetzales quienes: 1. Propaguen o fomenten de palabra o por escrito, o cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir, mediante la violencia, la organización social y jurídica de la Nación”.

Motivos por los cuales, al haber recibido denuncia en contra de Pérez Álvarez, el MP advirtió que este pudo haber incurrido en la posible comisión de un ilícito penal y de allí, la importancia de determinar si derivado de los hechos denunciados, pueda existir responsabilidad penal o no, al realizar acciones que pudieran presumirse como ilícitas cometidas en su calidad de diputado por el Distrito Central.

Agregó que de conformidad con la Jurisprudencia emanada por la CC, en la que se establece que la Corte Suprema de Justicia se encuentra limitada en el ámbito de sus atribuciones y facultades legales, como órgano competente para conocer en materia de antejuicio, en relación a que las solicitudes de diligencia de antejuicio, no sean interpuestas por razones espurias, políticas o ilegitimas, por lo que en este caso la fiscalía establece que la denuncia que da origen al presente trámite, no es espuria porque se deriva de hechos que fueron puestos en conocimiento del MP mediante denuncia a través de la cual se desarrollaron diligencias previas de investigación, que permitieron establecer que, el contenido de la denuncia, posiblemente pueda encuadrar en el ilícito penal señalado.

De la misma manera, según el MP, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 154 imperativas normas de conducta para los funcionarios en tanto depositarios de la autoridad estatal, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, como lo ha interpretado la CC señalando: “[…] la conducta del funcionario con el ejercicio del cargo debe sujetarse a la ley, y como tal, debe responder a las consecuencias de sus actos. En ese orden de ideas, se puede afirmar que la Constitución no prevé la posibilidad de eximir de responsabilidad a ningún funcionario en el ejercicio del cargo, por lo que cualquier disposición en ese sentido lo contraría y por ese hecho, no pueden coexistir con la Constitución…”

Mencionó el artículo 161 referente a las prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de varias prerrogativas.

Entre estas, inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que hay lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto.

Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente.

Diputado se pronuncia

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron al diputado Samuel Pérez por la solicitud hecha por el MP. El legislador indicó: “La reacción que a mí da es de risa, la verdad es que me parece ridículo completamente que el Ministerio Público en lugar de estar persiguiendo los grandes casos de corrupción, por ejemplo, el de la alfombra mágica que cerró del vínculo entre Giammattei y los rusos, sacó a Sinibaldi y estos casos que de verdad son preocupantes los cierra y mientras tanto está más pendiente de mi cuenta de Twitter por un tuit que además borré hace ya ratos”.

Agregó: “Yo creo que es verdaderamente ridículo el argumento que están utilizando, yo además por mi cargo soy irresponsable de las declaraciones, así que no es un tema que me preocupe”.

Luego indicó que posteriormente lo que hizo es una publicación en la que se aclaraba el tema para evitar a que se mal interpretara, “pero en todo caso este no es ningún motivo para iniciar una persecución penal, para nada, es verdaderamente ridículo lo que está haciendo el Ministerio Público, yo no le doy ningún crédito, ni mucho menos lo siento como una amenaza, no le doy ninguna legalidad a lo que está haciendo”.

La CC prácticmanete le declara la guerra al pueblo de Guatemala y manda al Ejército a las calles. https://t.co/W0683CKpdx — Samuel Pérez Álvarez 🌱 (@samuel_pz) October 18, 2023