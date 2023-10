MP y OJ justifican la mora judicial por los bloqueos de las últimas semanas

En 16 días de bloqueos, la mora judicial ha empeorado debido a que las audiencias por diferentes procesos fueron reprogramadas, y aunque ya se permite el ingreso del personal a la sede del Ministerio Público (MP), durante varios días no se pudo extraer los expedientes de diversos casos, afirman abogados, fiscales y el propio MP.

El 2020 se convirtió en el año con menos audiencias y sentencias desde el 2017, debido a las restricciones para evitar la propagación del coronavirus, este panorama para algunos juristas ya se reflejó en las últimas dos semanas debido a los bloqueos.

Los abogados afirman que se afectó el funcionamiento del Organismo Judicial (OJ), ya que el principal efecto fue agudizar la mora judicial y se evidencia con un retraso en los expedientes penales, civiles, de familia, laborales e impugnaciones que se encuentran en juzgados, tribunales, salas de apelaciones, cámaras y la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Si bien las actividades laborales y económicas se han normalizado en la mayor parte del país, el problema hasta esta semana continuaba frente a la sede central del MP, ubicada en el barrio Gerona, zona 1, donde los manifestantes han permanecido en la entrada principal.

La noche del pasado miércoles, la Policía Nacional Civil dialogó con los manifestantes que se apostaban en esa sede y se desalojó el ingreso principal del edificio, a la espera de que el personal retome las actividades laborales.

Reprogramadas

El abogado penalista Abraham Girón confirma que en la Torre de Tribunales las audiencias se han atrasado debido a que los fiscales no han podido acceder a los expedientes que se encuentran en la fiscalía general.

“Hubo atrasos para llevar a cabo las audiencias porque se han tenido que reagendar, y por la época del año ya van a iniciar vacaciones los juzgados y muchas audiencias ya las pasaron para 2024”, afirma.

Las audiencias tienen plazos establecidos y el incumplimiento a esos tiempos puede significar violación al proceso y a los derechos humanos, según fiscales, debido a que también son trámites para otorgar libertad o conceder un permiso médico.

Casi todas las audiencias las han reprogramado, todos nos hemos visto afectados”, dice el abogado César Calderón, quien espera que con el acceso a las oficinas centrales del MP se comience a normalizar la actividad en la Torre de Tribunales, al afirmar que varios de sus defendidos tienen audiencias pendientes.

Postura

Por parte del departamento de Comunicación del MP se informó que durante 16 días de protestas se “creó una afectación a la justicia en distintos niveles”.

En relación a las víctimas, se afectaron aquellas que tenían citaciones para ratificar sus denuncias, brindar declaraciones testimoniales, celebrar juntas conciliatorias, entre otras diligencias, lo cual pudo repercutir en la posibilidad de perder indicios importantes para los avances en sus casos”, indicó el MP en un comunicado.

Agregó que a los fiscales se les vedó el acceso a los expedientes ministeriales que tienen “indicios y órganos de prueba, los cuales son necesarios dentro de una audiencia para ligar a proceso penal a una persona, que ésta sea enviada a juicio e incluso que se obtenga una sentencia”.

En el documento de respuesta también afirman que hay procesos que estaban a punto de culminar. Sin embargo, “los procesados deberán esperar meses a que sean reprogramadas las audiencias de conformidad con las agendas de los órganos jurisdiccionales”.

Exageración

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, la mora judicial obedece a problemas estructurales del sistema de justicia, que tienen que ver con la negligencia en que se manejan los casos, la burocracia de los procesos y la falta de personal en el MP y el OJ.

“Para eso hay una descentralización de sedes del sistema de justicia, se supone que hay sedes del MP en los 340 municipios y la misma cantidad de juzgados”, respondió.

Ibarra dice que, si bien la defensa pública penal sí tiene problemas porque no tiene suficientes sedes en todo el país, al igual que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y la movilidad se vio afectada durante las protestas, no fue a nivel nacional y lo califica como una “exageración”, decir que empeoró la mora judicial.

“Que no vengan a decir que hay una imposibilidad material en algunos municipios, porque protestas y bloqueos no hubo en las 340 sedes del MP, si bien hubo protestas en los alrededores de la Torre de Tribunales no se impidió el acceso”, advierte.

Excusa

Ibarra sostiene que en la sede central del MP existen otros ingresos y fue el personal que “tuvo miedo de llegar a laborar”.

“Ahora resulta que los 48 Cantones son los responsables de todo lo malo que sucede en el país, eso no debe ser excusa para decir que empeoró la mora judicial”, advierte.

Agregó que el MP es el organismo que mejor tecnología tiene para realizar el trabajo. También cuestiona el hecho de que durante los últimos dos meses del año el personal que labora en el OJ toma vacaciones.

“No es posible que digan que se atrasaron los procesos cuando la Torre de Tribunales queda en abandono durante estas fechas porque todo el personal toma vacaciones como si nada hubiera ocurrido”, lamentó Ibarra.