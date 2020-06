PNC captura a 37 personas por participar en fiestas ilegales

Es lamentable ver tanta gente en la frontera sur,esperando obtener una viza de asilo,pero ellos no saben,es que no se los propocionaran,porque el asilo no se lo dan,pirque salgas de tunpais,para mejorar tu situacion economica,no no.

Es solo por cuestiones politicas y violencia domestica comprobavle,es triste saber que a la mayoria terminara en Guatemala o en sunpais de origen.

Guatemala deberoa cerrarle sus fronteras a Honduras y al Salvador,pues su situacion economica nones la mejor,y no pueden cargar el bulto de los demas centroamericans.

Nuestra gente,nesecita ese dinero que uds gastan en los demas centroamericans,en oriente por Chiquimula y Occidente,la gente es demasiado pibre y nesecita,los niños,la ayuda del gobierno central,especialmente que tanto endeudan al pais y no lo ayudan al desarrolo.