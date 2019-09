Postuladoras fueron muy estrictas en la revisión de los requisitos de los aspirantes

Comisión de Postulación para la Elección de Magistrados de salas de Apelaciones revisa los expedientes que los candidatos que presentaron pruebas de descargo. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

A menos de un mes de que se debe renovar el Poder Judicial, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia; María de los Ángeles Fuentes, de Guatemala Visible, y José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional, hacen un balance luego de concluida la primera fase del proceso de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones.

El trabajo acelerado, la exclusión de algunos candidatos y la pugna por ver que Comisión integra primero la lista de candidatos que debe ser enviada al Congreso fueron los aspectos evaluados por los entrevistados, cada uno tiene una visión distinta del proceso que empezó el 19 de agosto pasado.

Cabe recordar que ambas comisiones ya definieron los candidatos que podrán ser tomados en cuenta para integrar las cortes, para CSJ pasaron 222 abogados, mientras que en la Postuladora de Apelaciones fueron 878 profesionales.

La directora ejecutiva del Movimiento Projusticia señaló que lo actuado por los comisionados ha sido así desde que se aprobó la Ley de Comisiones de Postulación.

La experta considera que ha sido muy bueno que más organizaciones civiles se sumen en la fiscalización de los procesos de postulación.

¿Cómo ven la primera fase del proceso de postulación?

Son las mismas etapas, con los mismos mecanismos, mismos procedimientos, es más de lo que ha habido en otros procesos y la única diferencia es que en esta ocasión decidieron ir con mayor celeridad y esto porque hubo algún tipo de retraso en la integración de la comisión en cuanto a que el Congreso no los juramentó inmediatamente, luego el Colegio de Abogados se toma su tiempo para hacer la elección, dio dos semanas para la inscripción de planillas, mismas que ya estaban inscritas en el primer intento fallido de elección de representantes, y fallido porque se tuvo que hacer una nueva convocatoria desde el Congreso. Algo que no es de la comisión es que hay más organizaciones pendientes, tal vez no monitoreando el proceso, pero sí pendientes y se esta generando más corrientes de opinión, más información que en otros procesos.

¿Cree que las comisiones fueron estrictas con los requisitos?

Están siendo estrictos como en el pasado, lo que sucede es que ha habido mayor atención al proceso, hay más comentarios negativos de por qué sacan a alguien por cuestiones de forma, pero la verdad es que están aplicando los mismos criterios, incluso hay casos que se revisan y que pueden ser reconsiderados. Pero por cuestiones de forma quedaron fuera del proceso figuras controversiales que generan opinión pública como el juez -Miguel Ángel- Gálvez, la jueza -Erika- Aifán y jueces cuestionados como Mynor Moto o aspirantes que han estado en el candelero no para bien como Carlos Guerra.

¿Qué deberían de hacer los comisionados para garantizar la transparencia en la selección de candidatos?

Todas las fases son públicas y la están llevando a cabo, están cumpliendo con esa parte, los únicos momentos opacos o que les hace falta transparencia es el momento de la revisión de expedientes porque no se tiene acceso a lo que trabaja la terna, pero también entendemos que el volumen de los expedientes no permite hacerlo uno por uno, a futuro sería introducir reforma a la Ley de Comisiones de Postulación. Lo único que no se ve es lo que hacen adentro de las cuatro paredes de alguna oficina, de alguna casa u hotel, pero el que haya más tiempo es un elemento clave para trabajar como debe de ser.

¿Cómo ven la pugna para la fecha de integración de las nóminas?

Son unos descarados, porque, sobre todo los magistrados de las cortes de Apelaciones y con el apoyo de algunos representantes del Colegio de Abogados, están peleando ser los últimos en votar para cobrar venganza, en caso la comisión que vote primero no concrete los pactos que seguramente tienen, es la única explicación.

Los comisionados que van a postular a la Corte Suprema de Justicia quieren ser los últimos en votar, no porque quieren tener más tiempo para votar y revisar los expedientes, sino que quieren cobrar venganza contra integrantes de la comisión de Apelaciones. Quieren votar de último para extorsionar y coaccionar y eso es una vergüenza que el gremio de abogados y los mismos magistrados de Apelaciones hayan electo personas que no parece que está postulando candidatos sino salvando batallas en el lejano oeste.

La directora de Guatemala Visible, María de los Ángeles Fuentes, manifestó ha sido difícil llegar a consensos en ambas comisiones, y espera que las herramientas para integrar las nóminas funcionen y no queden sólo los nombramientos discrecionales.

Además, considera que los requisitos se establecieron desde el comienzo del proceso y que iban a ser estrictos para verificarlos.

¿Cómo ven la primera fase del proceso de postulación?

Desde el inicio hicimos hincapié en que al ser unas comisiones muy numerosas iba a ser más difícil llegar a consensos lo cual se ha visto en varias de las sesiones, vimos que se generan las herramientas, pero está por verse si van a tener un valor a la hora de la votación, como todas las veces anteriores se hacen los ejercicios de elaboración de perfil, tabla de gradación, sin embargo la discrecionalidad se da al momento de votar, nosotros esperaríamos que se plantee que quienes no obtengan una nota mínima no sean considerados a la hora de la votación, y que solo se tomen en cuenta los mejores perfiles.

¿Cree que las comisiones fueron estrictas con los requisitos?

Lo que hemos notado es que han sido muy estrictos, los requisitos de forma han cobrado un papel importante, porque están rechazando algunos expedientes, por temas de forma, pero no es la primera vez, eso se establece desde la primera sesión, son los comisionados los que deciden qué se permite y qué no y en esta ocasión decidieron que iban a ser rígidos y que se iba a hacer de esa forma.

¿Qué deberían de hacer los comisionados para garantizar la transparencia en la selección de candidatos?

Deberían de manifestar las razones por las cuales están excluyendo a un candidato, para ellos -los comisionados- ha de ser difícil porque no votan por fulano de tal porque lo consideran un gánster o yo no sé qué, eso queda descartado, porque uno entiende que los comisionados se colocan en una posición de visibilidad, pero por el contrario expresar por qué están a favor de incluir a una persona en el listado, me parece que agregaría transparencia. ¿decir por qué? Por su hoja de vida debería ser magistrado, pero que se basen en algo real y no en una formula, que repiten con cada expediente. No dañan a nadie, no quedan mal.

¿Cómo ven la pugna para la fecha de integración de las nóminas?

Entiendo que quisieran concluir en el tiempo que dice la ley, pero acá entran en juego las presiones políticas que pueda haber, si se alarga el periodo de los magistrados cabe la posibilidad de que esta legislatura no sea la que vote, sino la otra. Sin duda la pugna tiene una dosis en ese sentido, pero también creo que incluye la necesidad de negociación con otros diputados que no están en juego.

El director del Movimiento Cívico Nacional (MCN), José Echeverría, señaló que el poco tiempo que tienen los comisionados hizo que no se establecieran entrevistas y pruebas psicométricas, pero considera positivo que se cumpla el tiempo establecido por la Constitución.

El experto añade que las comisiones no han sido estrictas al rechazar aspirantes, sino que es parte del sistema formalista que existe y que los comisionados deben de motivar el voto con la idoneidad, capacidad y honorabilidad.

¿Cómo ven la primera fase del proceso de postulación?

Hay que dividirla, la forma es la primera parte. Las comisiones de postulación arrancan con un cuestionamiento de que si se debía o no cumplir con el plazo constitucional, esto fue la primera decisión de la comisión de postulación, desde nuestro punto de vista. Eso trajo los desafíos derivado de que el plazo constitucional señala que se debe entregar la nómina el 23 de septiembre, por ser un corto plazo no dio tiempo de hacer entrevistas ni pruebas psicométricas porque materialmente iba a ser imposible.

¿Cree que las comisiones fueron estrictas con los requisitos?

Yo creo que más que estrictas es el modelo actual que hay en el sistema guatemalteco. El sistema jurídico guatemalteco es extremadamente formalista, hay cuestiones simples como si el acta notarial está bien revisada, para bien o para mal es un parámetro que ahí está y que los comisionados no pueden obviar y que causan ciertas molestias, y que estas molestias se pueden subsanar, a pesar que de son formalistas hay cantidad grandes de expedientes que lograron cumplir los requisitos formales, y otra cantidad que no cumplió, y la comisión lo que ha hecho es blindarse con la ley, para un abogado que lleva muchos años de experiencia no son complicados de cumplir.

¿Qué deberían de hacer los comisionados para garantizar la transparencia en la selección de candidatos?

Ellos deben de motivar su voto, ahorita hay varios, conocer las objeciones de la ciudadanía y los votos para integrar la nómina final. La forma en la que los comisionados pueden ser transparentes es motivando esos votos expresando a viva voz si un postulante integre la nómina final, cuáles son los argumentos para decir que este es un magistrado idóneo o no lo es, si cumple los requisitos y el segundo es que los comisionados tienen un interés en la comisión y que se tengan que abstener a votar.

¿Cómo ven la pugna para la fecha de integración de las nóminas?

Yo creo que debería ser -primero- la de Corte Suprema, la integración de la nómina naturalmente es más fácil, porque son menos expedientes, son menos candidatos que las de cortes de Apelaciones, la de cortes -de apelaciones- lleva un trabajo mayor y naturalmente la de Cote Suprema es la que debería tener integrad antes y para evitar la dudas y especulaciones de eso -el mecanismo yo te elijo, tú me elijes-, deberían de trabajar de manera normal, y naturalmente la Corte Suprema debería de estar integrad primero.

