Préstamos “gota a gota”: la alerta de algunos países sobre apps utilizadas por estructuras señaladas del delito de usura

Aunque parte de los llamados “cobradores” o “prestamistas colombianos” siguen haciendo uso de tarjetas de cobro, otros han decidido abandonarlas y reemplazarlas por las aplicaciones.

“Alerta. La Policía Nacional del Perú te recomienda lo siguiente: No acceder ni descargar, todas estas aplicaciones que son del préstamo Gota a Gota”, detalló el cuerpo de seguridad de ese país en su cuenta de Twitter.

En ese mismo aviso, la Policía del Perú detalla un listado de estas aplicaciones y pide que no se usen, ni se descarguen. Las aplicaciones descritas son: Credibus, Rapipago, Oroviene, Eastbay, Mas Sol, Pay Valida, Ikori, Ekeko, Menta, Lana hoy, Presta soles, Super crédito, Coco crédito, Viva crédito, Mágica caja, Perú crédito, Billete plus, Moneda come, Mi riqueza, Papisoles, Pop cash, Mi sol y crédito, Meti, E plata, Hinance, Kcartera, Cashio y Ekecash.

Alerta 🚨 La Policía Nacional del Perú te recomienda lo siguiente:

En el caso de Colombia, Insight Crime indica en un informe que en ese país también se hace uso de las aplicaciones para los “gota a gota”, por lo que es probable que ese hecho complique las labores de las autoridades que lucha por combatir a estos grupos.

El informe describe que la facilidad de acceso e interacción con los clientes a través de las aplicaciones móviles estarían permitiendo explicar por qué el fenómeno de la usura persiste y se extiende.

InSight Crime encontró varias de estas aplicaciones disponibles de forma gratuita y algunas, incluso, con referencias directa a los “préstamos gota a gota”.

Sobre la descarga y uso de estas aplicaciones móviles en el caso de Colombia, de acuerdo a la publicación, los cobradores ya no se deben trasladar a las casas a cobrar, pues la app les permite hacerlo de forma rápida y llevar el control de sus víctimas.

Asimismo, agrega que estas aplicaciones les permiten crean un perfil al cliente, localizar su ubicación, además de tener a la mano la información de los pagos del día, nuevos pagos, intereses y el estado del préstamo.

De qué se trata la modalidad “gota a gota”

En una intensiva campaña, el Ministerio del Interior de Perú es contundente en advertir: “El préstamo gota a gota es un delito. No caigas en deudas imposibles de pagar”.

El objetivo primordial, asegura en un aviso dentro de su sitio web, es sensibilizar y advertir a la ciudadanía sobre el incremento de este tipo de préstamos que pueden terminar en usura, que es el cobro de dinero o ganancia con interés excesivo sobre un préstamo.

Un detalle que más se remarca esta campaña es que un inicio este tipo de “préstamos exprés” pueden resultar muy atractivos por su facilidad para obtenerlos. Dinero fácil, rápido y sin mayores trámites, distinto al proceso para obtener un préstamo convencional en una entidad bancaria.

Estos “peligrosos préstamos que se ofrecen sin garantías ni aval, pero con altos intereses y que derivan en coacción, amenaza y extorsión”, advierte la entidad en la publicación.

Además previene que se trata de “mafias criminales” que usan la violencia y la extorsión contra quienes no pueden pagar los créditos.

Guatemala y los préstamos “gota a gota”

Guatemala giró instrucciones el pasado miércoles 26 de julio para reforzar sus controles migratorios, debido a que El Salvador confirmó la salida de más de 200 personas de nacionalidad colombiana, vinculadas a una estructura dedicada a préstamos ilegales de dinero llamados “gota a gota”.

El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, afirmó que desde que inició el Estado de excepción en El Salvador, en marzo de 2022, se pidió resguardar las fronteras para evitar el ingreso de pandilleros y ahora de prestamistas colombianos.

El funcionario aseguró que desde 2022 se están trabajando investigaciones para atender casos que involucran a los presuntos prestamistas de origen colombiano en Guatemala, aunque no mencionó una cifra exacta.

Mientras tanto, autoridades migratoria informaron el 26 de julio que en un plazo de tres días habían ingresado 185 colombianos al país de forma regular en puestos fronterizos terrestres y en el aeropuerto internacional La Aurora.

Las divisiones de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) dieron a conocer el miércoles 26 que han conseguido establecer cómo está conformada la estructura de los “gota a gota”.

Su escala inicia con un integrante “Junior” que administra el dinero y a los miembros de la estructura. Un “Administrador” se encarga de entregar y recibir el dinero, además de gestionar cuentas bancarias. Además, un “Supervisor” debe recolectar el dinero que reciben los “cobradores”.

Por último, en la estructura se encuentran los “Colaboradores” que se encargan de hacer la publicidad y recomiendan a posibles clientes o posibles sectores del comercio informal donde se pueden colocar los créditos.

Además, según las autoridades los puntos en donde más se han detectado las operaciones de prestamistas colombianos en Guatemala son los siguientes departamentos:

San Marcos

Quetzaltenango

Escuintla

Retalhuleu

Suchitepéquez

Jutiapa

Petén

Chiquimula

Izabal

Jalapa

Guatemala

¿Cómo denunciar?

Debido a la existencia de casos en Guatemala, las autoridades piden utilizar las distintas vías para denunciar abusos por cobro de préstamos legales o ilegales.