Minuto a minuto: ONU aboga por la independencia judicial

Las reacciones son múltiples por las elecciones en el sector justicia, incluso el senador estadounidense Patrick Leahy se pronunció señalando “incluencias corruptas”, mientras la tensión se mantiene en los principales organismos de justicia.

A las puertas de la elección de magistrados de la Suprema y Apelaciones en el Congreso, esos tres órganos están en pugna legal que comenzó cuando la CC amparó al Ministerio Público (MP) para que el Legislativo votara por jueces idóneos, de cuyos listados hay 20 finalistas que según la Fiscalía no cumplen con ese requisito constitucional. En ese contexto, la Suprema, integrada por suplentes, dio trámite y envió al Congreso un antejuicio contra los magistrados de la CC que ampararon al MP.

Otro factor a tomar en cuenta es que hoy, asueto oficial con motivo del Día del Ejército, la CSJ conoció y conservó por cuarta ocasión la inmunidad del diputado Felipe Alejos por el caso Traficantes de influencias.

Martes 30, 15.43 | ONU pide salvaguardar la independencia judicial

Stéphane Dujarric, portavoz de António Guterres, secretario general de la ONU, dijo que el organismo confía en que las autoridades guatemaltecas garantizarán y salvaguardarán la independencia del poder judicial, de conformidad con las normas y leyes internacionales de derechos humanos. “Es vital asegurarse de que los jueces puedan realizar sus funciones sin restricciones. Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que protejan los derechos y garanticen la seguridad de los operadores de justicia y los defensores de los derechos humanos que trabajan para apoyar el estado de Derecho en Guatemala”, dijo Dujarric.

Martes 30, 9.31 | Senador Patrick Leahy señala “influencias corruptas”

“La integridad del Tribunal Constitucional de Guatemala, el máximo protector de la democracia del país, está bajo ataque”, escribió el senador estadounidense Patrick Leahy en sus redes sociales. Además agregó que el Presidente y la Fiscal General tienen el deber de defenderlo. El político señaló que los tribunales del país han enfrentado repetidas amenazas de “incluencias corruptas, y hoy el Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución, el fundamento de la democracia, está siendo atacado nuevamente por legisladores y organizaciones criminales que buscan ignorar sus fallos y destituir a los jueces que tiene la defensa del estado de derecho”. Añadió que “si se les permite tener éxito sería un grave revés para el país y una señal de que han prevalecido la ilegalidad y la impunidad”.

Lunes 29, 22.55 | CC ordena lo conducente contra el Congreso

La CC informó que certificó lo conducente al MP para que investigue al Congreso al no recibir el expediente original del antejuicio que frenó mediante un amparo provisional. El Congreso, en un memorial enviado esta tarde, señala al Congreso que abusar de sus funciones e instó a la Fiscalía a promover el retiro de la inmunidad de los magistrados Porras, Mejía y De Mata. Lea más.

Lunes 29, 19.55 horas | AmCham aboga por el estado de Derecho

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) expuso que las autoridades deben actuar dentro del marco jurídico; los magistrados de la CC deben velar por el orden constitucional y garantizar un legítimo estado de Derecho; los conflictos deben resolverse por las vías legales y democráticas y las instituciones del Estado se fortalecen mediante el debido proceso y garantizando el cumplimiento de la ley.

Lunes 29, 19.13 | CC: Congreso no entrega expediente original

La CC informó que la comisión permanente del Congreso envió en horas recientes un memorial donde reiteró lo dicho en el primer escrito, en cuanto que le es materialmente imposible remitir el expediente del antejuicio porque lo tiene la comisión pesquisidora -quedó sin efecto por el amparo provisional- y le hacer ver al tribunal que no ha fundamento por qué requiere el expediente original. También reporta que el Legislativo se expresa en desacuerdo con los fallos de esa corte porque actúa como “juez y parte”, e insta al Ministerio Público (MP) a solicitar antejuicios contra los magistrados.

Lunes 29, 17 horas | Grepalma: Peligra la independencia de poderes

El amparo provisional de la CC vulnera el estado de Derecho y la institucionalidad del país, expresa la Gremial de Palmicultores (Grepalma). En un comunicado señala que ningún juez debe conocer un expediente donde haya interés personal, algo que ocurrió en el presente caso, por lo que la actuación de los magistrados fue al margen de la ley y altera “gravemente” el ordenamiento jurídico.

Lunes 29, 15.31 | PDH: Congreso desobedeció a la CC

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, solicitó al presidente Alejandro Giammattei invocar la Carta Democrática de la OEA ante el riesgo de rompimiento constitucional.

Lunes 29, 15.17 horas | Denuncian a magistrados y PDH

La Fundación contra el Terrorismo presentó una denuncia contra de los magistrados constitucionales Gloria Porras, Francisco de Mata, Bonerge Mejía, María Cristina Fernández y José Mynor Par Usen por los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución prevaricato, obstaculización a la acción penal, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. También accionó contra Jordán Rodas, jefe de la PDH; Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, y Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack.

Lunes 29, 14.45 | Congresista plantea más anulación de visas

Eliot Engel, congresista demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Casa de Representantes de Estados Unidos, comentó que es antidemocrático desaforar a la Corte de Constitucionalidad y llama al Capitolio y Departamento de Estado a tomar la anulación de la visa de Gustavo Alejos como un ejemplo para todos los que intenten socavar la democracia guatemalteca.

