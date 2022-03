Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, acudirá como testigo del exfiscal Rony López, acusado en el caso Manipulación de Justicia

El juicio contra el exjefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP, Rony López, comenzó el 7 de febrero en el Tribunal de Mayor Riesgo “A” que presidente la jueza Yassmín Barrios.

La Feci señala que López podría estar involucrado en la manipulación de pruebas dentro de una investigación por el asesinato de José Melgar Moreno, padre del general Érick Melgar Padilla, quien presuntamente gestionó una investigación paralela para involucrar a terceras personas en el hecho.

La investigación de la Feci señala que cuando Rony López era fiscal interfirió para que testigos inculparan del crimen al hermano de la víctima.

¿Conflicto de intereses?

Curruchiche fue cuestionado sobre si habría algún conflicto de intereses por ser el jefe de la Feci, la fiscalía que lleva el caso contra López, y aseguró que no existe.

“Por qué yo me tendría que inhibir si no hay ningún motivo. El señor Rony López fue mi superior jerárquico. Yo no sé en qué basará él interrogatorio, ni que preguntas me harán, yo con mucho gusto voy a ir en aras de la transparencia”, justificó el jefe la Feci.

Curruchiche aclaró que en la época en que se investigaba el crimen de José Melgar Moreno, en diciembre de 2012, él era auxiliar fiscal en la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

“Yo de la investigación en contra del señor Rony López -por el caso – de Melgar Padilla desconozco, porque nunca tuve conocimiento de esa investigación”, afirmó Curruchiche.

El juicio contra el exjefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Rony López, por el Caso Manipulación de Justicia comenzó el pasado lunes 7 de febrero en el Tribunal de Mayor Riesgo A que preside la jueza Barrios.

En el proceso también se juzga a Lesbia Verónica Montúfar Trejo y Mynor Macario Rojas por su supuesta vinculación en los hechos.

Según las investigaciones de la Feci, López podría estar involucrado en la manipulación de pruebas dentro de la investigación por el asesinato de José Melgar Moreno, padre del general Érick Melgar Padilla, quien presuntamente gestionó una investigación paralela para involucrar a terceras personas en el hecho.

La Feci considera que el exfiscal interfirió para que testigos inculparan al hermano de la víctima y por esa razón capturaron a Óscar René Melgar Moreno sin que existieran elementos suficientes contra él y se manipularan los medios de prueba.

El caso

El 9 de diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre del general Érick Fernando Melgar Padilla, en un contexto donde había una disputa de tierras, según las primeras pesquisas. La investigación del asesinato llegó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que dirigía López, luego de que pasó por las fiscalías de Villa Canales y Villa Nueva.

La Feci y la Cicig señalaron que el general Érick Melgar Padilla dirigió una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de involucrar como autores del hecho a personas determinadas, entre ellas, su tío Óscar René Melgar Moreno, quien falleció en prisión, y la esposa de él, Rica Gloria Gramajo Mazariegos, quien fue liberada de cargos y ahora es querellante del presente caso.

Según la investigación, todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del procedimiento de manipulación orquestado por Érick Melgar Padilla y López.

El hijo de Gramajo, Óscar René Melgar Gramajo, y su yerno Carmelo Alejandro Pérez Estrada también fueron liberados y desestimados los cargos, y el MP señala que fueron involucrados en la trama que ideó Érick Melgar Padilla.

Con base en esas declaraciones manipuladas se capturó a Everardo García Peña, quien fue sentenciado a 26 años de prisión como autor material del asesinato de Melgar Moreno.